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美洲資格賽／一下巴士就落跑 古巴22歲大物成功叛逃

聯合新聞網 / 綜合報導
古巴大物普里耶托藉美洲盃賽事叛逃出球隊。 美聯社。
古巴大物普里耶托藉美洲盃賽事叛逃出球隊。 美聯社。

美洲區資格賽開打在即，各國極力爭搶直達東京奧運的門票，根據《USA Today》記者雷耶斯(Lorenzo Reyes)報導，古巴22歲小將普里耶托(Cesar Prieto)藉由出征美洲盃賽事叛逃出球隊，古巴棒協隨後也發表聲明證實此事。

針對普里耶托叛逃，古巴隊在聲明中表示，「他的決定違背了他對國家和球隊的承諾，也引起他的隊友及代表團的反感，陣中球員願意克服外國利益，忠於我們的祖國，以便完成此次錦標賽的使命。」根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導，普里耶托在球隊抵達下榻飯店後，一下巴士就上另一台車，羅梅洛也透露，普里耶托是在大聯盟國際球員市場中炙手可熱的新星。

由於美國和古巴間持續的緊張關係，尋求在大聯盟中打球的古巴球員叛離他們的祖國，已經成為一種普遍現象，在過去的十年中，著名的古巴叛逃球員包括大都會的塞佩達斯（Yoenis Cespedes）、前道奇明星外野手普伊格（Yasiel Puig）及去年拿下美聯MVP的白襪球星阿布瑞尤（Jose Abreu）。

普里耶托叛逃前在古巴聯賽效力，去年賽季以4成03打擊率位居聯盟榜首，74場比賽中打出了7支全壘打、51分打點，優異身手也在大聯盟球探鎖定的雷達當中。

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