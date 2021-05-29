5搶1／WBSC正式公布開打日 允諾賽事將安全落幕

東京奧運棒球5搶1最終資格賽移往墨西哥，今天世界棒壘球總會（WBSC）正式發布新聞稿，宣布比賽城市與日期，會長法卡利（Riccardo Fraccari）感謝墨西哥出手相助，也允諾賽事將安全、成功地落幕。

中華棒協已在日前收到WBSC回報比賽城市、日期，今天WBSC正式發布新聞稿，宣布本屆賽事將於墨西哥普埃布拉市（Puebla）舉辦，從當地時間6月22日打到26日，官方練球日訂為20、21日。

墨西哥接下主辦權，法卡利向身兼WBSC全球大使的墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）表達感謝，他說：「奧運資格賽將在普埃布拉市有安全、成功的結束，棒球的『前進2020年東京奧運之路』現在已經底定。」

法卡利也沒忘了最終放棄5搶1主辦權的台灣，「我也要再次感謝中華棒協及台灣當局，盡他們所能規畫賽事。」

5搶1的參賽球隊已經確定3隊，分別是中華隊、荷蘭、澳洲，另外兩席將由美洲區資格賽的第2、3名取得。WBSC表示，賽程、售票及現場將開放幾成座位，將在接下來公布。