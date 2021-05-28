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日職／守護隊友的頭髮 吳念庭繳本季第二度猛打賞

日職／守護隊友的頭髮 吳念庭繳本季第二度猛打賞

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭。 報系資料照
吳念庭。 報系資料照

西武獅隊今天在9局搞砸2分領先，不敵22歲怪物新人佐藤輝明的單場三響砲，以7：10輸給阪神虎隊，而效力西武的台將吳念庭4打數敲出3安打、有1分打點，本季第二度繳出猛打賞，第6局的追平安打，幫助先發投手高橋光成不必帶著敗投資格退場，吳念庭也透露超可愛的原因。

面對阪神先發投手青柳晃洋，吳念庭第2打席擔任第5局首位打者，鎖定145公里直球打成左外野安打，史班根伯格（Cory Spangenberg）補上二壘打，吳念庭跑回西武的第1分。

西武6局下面對2：4落後，森友哉敲陽春砲，中村剛也、栗山巧接連敲安，阪神換上岩貞祐太接替投球，二、三壘有人的局面輪到吳念庭打擊，他敲出右外野方向二壘打，隊友卻僅跑回1分，西武錯過超前比分的機會，兩隊戰成4：4。

阪神7局上攻下1分超前，西武在7局下又有回應，森友哉二壘打先送回追平分，中村剛也再補上兩分砲，也是此役首度取得領先，吳念庭也在這局再度敲安、單場第3支安打出爐。

西武帶著7：5領先進入第9局，賈瑞特（Reed Garrett）登板被打得慘烈，面對8人次、丟掉5分，包括佐藤輝明的三分砲。

吳念庭全場僅第1打席敲出右外野飛球遭到接殺，接下來3打席都是安打，繼4月3日對軟銀隊（3安打、5分打點）後，相隔51天再出現「猛打賞」的好表現，賽後打擊率也竄升為2成87。

西武先發投手高橋光成投6局、失4分，吳念庭第6局帶有1分打點的追平安打，正好幫助高橋光成躲過敗投資格，吳念庭笑說：「我也希望高橋光成的頭髮可以越來越長，可以打出幫助他逃敗的安打，真的是太好了。」

高橋光成今年季前表示，吞下第1敗時就會剪頭髮，而他前9場出賽維持5勝0敗的完美勝率，今天的第10場出賽，又在吳念庭的幫助下以無關勝敗收場。

吳念庭 西武獅

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