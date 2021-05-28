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5搶1／打下奧運銀牌的第4棒 吳思賢領軍組隊有大挑戰

聯合新聞網 / 綜合報導
1992年巴塞隆納奧運中華棒球隊奪銀，吳思賢是當家第四棒，如今要率隊打5搶1搶東奧門票！ 聯合報系資料照
1992年巴塞隆納奧運中華棒球隊奪銀，吳思賢是當家第四棒，如今要率隊打5搶1搶東奧門票！ 聯合報系資料照

中職確定退出5搶1資格賽組訓後，扛起中華隊總教練的職責，落到了現任甲組成棒安永鮮物教頭吳思賢身上，但距離開打不到1個月的時間，在球員普遍出國意願不高的情況下，吳思賢也面臨著湊滿26人名單的煩惱。

吳思賢進入職業前，國手資歷並不顯赫，1983年以20歲稚齡入選亞錦賽和洲際盃後，成為中華隊不可或缺的戰力，1992年巴塞隆納奧運，吳思賢出賽8場，打擊率高達3成91，擊出1發全壘打外加7分打點，稱職扮演中華隊第四棒的角色，幫助台灣奪下奧運銀牌，也是中華隊唯一一面棒球獎牌。

1993年旅日生涯結束後，吳思賢隨即返台加盟俊國熊成創隊元老，隨後轉戰統一獅、兄弟象，在2000年脫下戰袍開始執教生涯，2005年接下兄弟象總教練位置，但不到1年就卸下兵符，後轉任國體大教練，2011年接下甲組成棒崇越隼鷹(現安永鮮物)總教練後便執教至今。

5搶1奧運資格賽移師墨西哥疫情卻比台灣還要嚴峻許多，讓多數球員出征賽事意願並不高，像是在安永鮮物的子弟兵姜建銘，因對疫情十分堪慮而婉拒參與。

今(28日)選訓會議選出的36人名單中，旅外球員有7人，不含日職，列管球員不會強行徵召，也因疫情關係，需要確認每名隊職員參賽意願後，才能正式確定，吳思賢徵召球員難度可說是困難重重。

疫情 奧運 墨西哥

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