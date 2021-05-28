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中職／龍將向防疫英雄致敬 期待早日球場見

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊在停賽期間持續落實防疫，今天也公布球員向各路「防疫英雄」的致敬影片。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在停賽期間持續落實防疫，今天也公布球員向各路「防疫英雄」的致敬影片。圖／味全龍隊提供

國內疫情嚴重，衝擊中職被迫停賽，味全龍隊在停賽期間持續落實防疫，今天也響應頂新和德文教基金會發起的「疫情相挺 從我做起」運動，公布球員向各路「防疫英雄」的致敬影片，希望帶動球迷落實自我保護、並為他人加油，一起為防疫做出貢獻，也向球迷信心喊話，相信全民齊心抗疫，期待早日能在球場見。

王維中在影片中表示，防疫期間最辛苦的是醫師和護理師，因為他們都得在醫院照顧病人，染病風險高，又無法陪伴家人，心理跟生理的壓力都非常大，所以他想說：「謝謝醫生，辛苦了！」

朱祥麟則想感謝全體醫療人員，他知道現在篩檢工作量很大，醫檢師不眠不休的處理、護理師穿著隔離防護衣協助，脫下來都是汗水，「謝謝護理師、謝謝醫檢師，辛苦了！我們都會在你們背後，一直為你們加油！」

劉基鴻則向辛苦的警消致敬，他說現在警察不斷在外巡視，叮嚀民眾戴好口罩，而消防員則是沒日沒夜，冒著染疫的風險、載著染疫的民眾穿梭，「謝謝警察、消防員，辛苦了！」

味全龍隊在停賽期間持續落實防疫，今天也公布球員向各路「防疫英雄」的致敬影片。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在停賽期間持續落實防疫，今天也公布球員向各路「防疫英雄」的致敬影片。圖／味全龍隊提供

被迫居家上班的父母們，在家要上班、又要照顧小孩，陳品捷想替所有爸爸媽媽們加油打氣，「謝謝爸媽，辛苦了！」徐若熙則是想到外送員對民眾居家防疫的貢獻，很多民眾因為防疫足不出戶、都靠外送解決三餐，他想說：「謝謝外送員，辛苦了！」曾陶鎔吳東融、蔣少宏、郭天信、李凱威、林驛騰、林子昱等球員也在影片中謝謝所有堅守崗位的英雄。

龍隊呼籲球迷們響應「疫情相挺 從我做起」，落實自我防護、盡所能為身邊的人提供心理與實質支持，一起為防疫努力，相信大家很快能回到球場團聚。

吳東融 曾陶鎔 劉基鴻

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