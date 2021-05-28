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日職／張奕返二軍練功 西武65人檢測呈陰性

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
歐力士張奕到二軍。 截圖自影片
歐力士張奕到二軍。 截圖自影片

西武獅隊源田壯亮昨天確診新冠肺炎，球團緊急進行全隊採檢，共計65人的PCR核酸檢測都呈現陰性，今天將再次採檢。

源田壯亮昨天上午傳出高燒，隨後就被確診新冠肺炎，球團緊急匡列7名球員、1名職員與他有較密切接觸，今天的下放二軍名單洋洋灑灑一大串西武球員，包括源田壯亮、木村文紀、金子侑司、愛斗、熊代聖人、佐野泰雄、柘植世那、尼爾（Zach Neal）。

昨天賽前進行的核酸檢測，包含台將吳念庭在內，今天收到的檢測報告65人都呈陰性，今天賽前也將再次採檢，確保疫情未在隊內擴散。

效力歐力士隊的投手張奕，昨天面對橫濱先發投2.1局失7分，監督中嶋聰昨天賽後就重話稱：「不是一軍的等級」，也不出意外在今天的抹消登錄名單中，將回到二軍練功。

西武獅 歐力士 張奕

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