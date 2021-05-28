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日職／為何鍾愛王柏融？ 日本正妹歌手揭大王暖心舉動

聯合新聞網 / 綜合報導
「河野名鑑」第10集中，河野萬里奈詳盡介紹王柏融。 取自河野萬里奈Youtube頻道。
「河野名鑑」第10集中，河野萬里奈詳盡介紹王柏融。 取自河野萬里奈Youtube頻道。

相當支持台灣好手王柏融的日本女歌星河野萬里奈，昨(27)在個人頻道中的節目「河野名鑑」第10集中，向日本球迷介紹王柏融，解釋自己為何這麼喜歡大王，也提到王柏融一舉動讓他相當感動。

影片首先介紹王柏融旅日3年以及在中職所獲得的榮譽，也向球迷解釋了自己為何總是稱王柏融為「融融」，「一開始不是我想的，我記得他來日本後，火腿監督栗山有次說，『王柏融身邊的人好像都叫他融融，我也跟著這樣叫好了』，我也想說這樣稱呼大王，可是最近監督好像沒這樣稱呼他了。」

提到為何對王柏融情有獨鍾，河野萬里奈說，王柏融赴日時，自己正好在考慮要不要重回歌唱舞台而煩惱，由於當時兼差內容多跟棒球有關，也看了許多關於王柏融的資料，對他在台灣入團記者會印象深刻，感覺王柏融是受人愛戴的球員，「融融充滿著要去追夢的感覺，那時候我就覺得註定要為這個人加油了。」

王柏融曾在受訪時透露，自己在進入職業前未能選入國手，是個人生涯一大遺憾，甚至考慮放棄打球，也讓河野萬里奈感性說道，「講到這段我自己也想哭，所以我必須要為這如同天使存在般的選手加油。」另一個令河野萬里奈感動的故事是，球員通常會在賽前做傳接球暖身，結束後通常會將球送給球迷，有次王柏融將球給旁邊的外野手，「他好像跟他說『由你來丟給球迷吧，他可能會比較開心！』，這讓我又有點想哭。」

萬里 日本 記者會

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