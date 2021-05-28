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日職／U18日本雙王牌同日奪勝 「令和怪物」首勝在甲子園

聯合新聞網 / 綜合報導
2019年日本隊U18陣中雙王牌佐佐木朗希(右)及奧川恭伸(左)，昨(27日)也在日職同天先發並拿下勝投，也意味著這些日職新世代強投將逐漸崛起。 截圖自養樂多與羅德官方推特
2019年日本隊U18陣中雙王牌佐佐木朗希(右)及奧川恭伸(左)，昨(27日)也在日職同天先發並拿下勝投，也意味著這些日職新世代強投將逐漸崛起。 截圖自養樂多與羅德官方推特

2019年U18世界盃棒球賽，最終台灣逆勢而上拿下冠軍，而當初極具天賦、相當被看好的日本代表隊，只拿下第5名的成績，當時陣中雙王牌佐佐木朗希及奧川恭伸，昨(27日)也在日職同天先發並拿下勝投，也意味著這些日職新世代強投將逐漸崛起。

佐佐木朗希以一顆最快能催到163公里的火球聞名球界，被稱為「令和怪物」，2019年征戰U18世界盃結束後投入日職選秀，佐佐木朗希獲得4支球團第一指名，最終由羅德海洋選中，也在今年完成一軍初登板，從名不見經傳的大船渡高校出身的佐佐木朗希，昨日客場面對阪神虎終於如願以償踏上甲子園球場，主投5局被敲7支安打失4分(3責失)，投出5次三振3保送，雖然帳面數據不太好看，但還是靠著打線火力支援拿下勝投，佐佐木朗希在棒球勝地甲子園球場拿下生涯首勝，可說是別具意義。

同於該年加入選秀，被視為完成度比佐佐木朗希高的奧川恭伸，早一步在養樂多展開一軍生涯的他，昨對決火腿先發6局狂飆9次三振，僅失2分的好表現奪下本季第2勝，當年日本U18兩大王牌同天奪勝，也象徵新生代投手的世代將要來臨。

而該年選秀會上，同為日本代表隊的內野手石川昂弥，也獲2支球團第一指名，而當時名氣較小的左投宮城大弥，如今以新人之姿拿下開季5連勝，值得一提的是，宮城大弥正是在預賽對台灣吞敗的投手，而當時的勝利投手則是在樂天金鷲二軍效力的王彥程。

日本 高校

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