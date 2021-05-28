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5搶1／名單9成有意願 旅美球員待球團放行
奧運棒球5搶1最終資格賽昨天選出36人大名單、陸續詢問球員意願，據了解，名單內9成球員都有意願參賽，當中旅美資歷球員幾乎有意願，但要等待與球團溝通後才能確定是否放行。
東京奧運棒球5搶1最終資格賽預計6月22日在墨西哥開打，中職放棄組隊參賽、由棒協接手組訓，總教練為安永鮮物成棒隊總教練吳思賢，昨天召開選訓會議選出36人大名單，名單選出後陸續詢問球員意願、這兩天會確定最後名單。
棒協表示，此次36人大名單中沒有中職列管球員，以業餘球隊為主體，另有7名具旅美資歷球員，因為國內外新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，理事長辜仲諒也強調，一定會尊重球員個人參賽意願、不會強制徵召。
據了解，目前36人大名單中有將近9成的球員回覆有意願參賽，其中具旅美資歷球員幾乎都有意願，但有約在身的旅美球員，還需要與球團溝通後，才能確定是否放行參賽。
待名單確認後，會造冊報請體育署安排施打疫苗，預計安排施打疫苗時間為31日。但棒協也表示，目前僅是先組隊，會密切注意國內外疫情狀況、墨西哥主辦方的相關防疫規劃與措施，確定防疫計畫完善、才會同意出賽。
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