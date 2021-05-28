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日職／歐力士監督嘆「非一軍等級」 暗指張奕將下放二軍

聯合新聞網 / 綜合報導
張奕本季初登場遭橫濱痛擊，狂失7自責分生涯最慘。 截圖自歐力士官方推特
張奕本季初登場遭橫濱痛擊，狂失7自責分生涯最慘。 截圖自歐力士官方推特

台灣好手張奕昨(27)迎來本季初登板，面對橫濱DeNA卻僅投2.1局狂失7分，即便歐力士猛牛以11支安打攻下8分苦苦追趕，最終仍功虧一簣以8比11吞敗，系列賽以1勝2負作收，賽後歐力士總教練中嶋聰也說出重話，暗指張奕要下放二軍。

張奕昨面對央聯爐主橫濱，1局下遭開路先鋒神里和毅敲出陽春砲，再被洋將索托(Neftali Soto)三分彈轟炸，3下再遭接連安打掉分，留下滿壘局面退場，總計張奕投2.1局被敲9支安打，送出1次三振2次保送，狂掉7分責失為生涯最慘。

賽後中嶋聰談到張奕表示，「被打得有點過頭了，他也知道橫濱球場很小，都已經打了3場比賽，不知道改投向哪裡、哪裡可以去做攻擊，完全沒有看到這些，丟一顆不會跑的滑球然後被打，完全不是一軍級別的選手。」也暗示張奕將下二軍。

2018、19年連續拿下交流賽戰績第2位的歐力士，面對橫濱系列賽表現卻不盡理想，更讓對方主砲索托打出3戰4轟的強勢表現，中嶋聰說道，「我認為落敗是有原因的，但這已經過去了，我不會再去想它，我們不會再遇上索托了，我會試著轉換心情。」

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