棒球／東奧分組依據世界排名 日、韓一定不同組

世界棒壘球總會（WBSC）今天公布，東京奧運球隊分組將以世界排名為依據，A組包括排名最高及第4、第5高的球隊，B組則是排名第2、第3、第6高的球隊，賽事將從奧運第5天展開，預賽從7月28日打到31日，於福島縣營吾妻球場進行開幕戰，接著將移往橫濱球場，8月1日起進入複賽。

賽制則在去年就已經公布，本屆賽制為奧運棒球史上首見，堪稱史上最複雜，6隊分成兩組先進行小組賽，僅用於決定分組排名，不會在分組賽淘汰任何球隊。

進入複賽後，分組第2、第3的球隊各自先交手，分組第3之戰輸球即淘汰，將是本屆第一支被淘汰的球隊，其餘則都還有敗部復活的機會，分組第1的晉級之路輕鬆許多，「保底」可打銅牌戰，獎牌戰將在8月7日登場。

目前已有4隊取得奧運門票，包括世界排名第1的地主日本、第3的南韓、第5的墨西哥、第18的以色列，美洲區資格賽8隊較勁，將產生第5張門票，接著就是台灣時間6月23日在墨西哥開打的5搶1最終資格賽，將決定最後一席誰屬。

根據今天公布的分組，日本、南韓勢必分別位於A、B組，而美洲區資格賽、5搶1的所有參賽球隊，排名都不低於以色列，以色列確定位列B組。

會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「2020年東京奧運會和過往我們所看過的國際棒球賽事很不一樣，棒球在日本重返奧運，勢必將是最令人期待、關注的項目之一。」