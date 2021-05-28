韓職／酸民無極限！ 布里悍吞回鍋首敗遭嗆「滾回中職」

前味全龍洋投布里悍(Jake Brigham)回鍋韓職培證英雄，頭兩場表現精采，共投12.2局飆12次三振且1分未失，但昨(27)日遭到起亞虎痛擊後，有激進球迷竟在IG私訊飆罵布里悍，隨後也公布這些帳號私訊內容。

宰制中職的布里悍，回到韓職依然有精彩表現，有別於前2場登板威風八面，布里悍昨役主投5局用87球，被敲出8支安打失5分，另有2次三振及4次保送，不僅吞下首敗，防禦率也從完美的0升至2.55。

吞下回鍋韓職首敗後，就有假帳號以IG私訊布里悍，不是替布里悍加油勉勵，取代的則是不堪入目的用字遣詞，將他前2場優質先發內容視而不見，「你不是職業選手」、「趕快退休」、「把球丟進好球帶，你這沒用的投手」、「滾回中職」，也讓布里悍無奈寫下，「我忘記了我必須是完美的」