日職／吳念庭敲2安1打點 源田壯亮染疫人手緊

西武隊因源田壯亮染疫，扣掉密切接觸球員，今天對戰廣島隊之戰只剩下19人可用，所幸台將吳念庭仍正常出賽，擔任先發第六棒、二壘手，4打數敲出2支安打，連續7場敲安，兩隊最終以4：4戰成平手。

吳念庭首打席就建功，1局上在山川穂高敲出2分打點二壘打後，吳念庭面對二、三壘有人局面，敲出高飛犧牲打，幫球隊再添1分。

接下來2打席，吳念庭分別在3局上、5局上敲出一壘打，7局上敲出中外野飛球出局，9局上則遭到三振，總計4打數敲出2支安打，有1分打點、1次三振，打擊率上升到2成73。

西武隊靠著若林樂人在2局上的陽春砲，一度取得4：0領先，不過廣島隊先在2局下追回1分，6局2分、7局1分追平。

西武隊內野手源田壯亮今天早上出現發燒症狀，體溫來到37.5度，抗原快篩雖呈現陰性，不過後續PCR檢查出爐，呈現陽性反應，確定罹患新冠肺炎。

有密切接觸過源田壯亮的包括原訂今天先發的尼爾（Zach Neal），另有佐野泰雄、柘植世那、金子侑司、木村文紀、愛斗、熊代聖人共7名球員，加上1個職員，今天比賽只能用9名投手、10名野手應戰，板凳席更只剩下捕手、外野手各一人。