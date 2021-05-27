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日職／宋家豪飆速154公里 連6場無失分防禦率0.92

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，面對巨人隊投1局無失分，防禦率再下修到0.92，幫助樂天隊以2：0贏球，也收下個人本季第10次中繼成功、11個中繼點，最快球速154公里。

樂天隊靠著4局茂木榮五郎陽春砲、5局淺村榮斗安打，取得2分領先，宋家豪在8局下登板，先花4顆球讓大城卓三敲出三壘滾地出局，再用2顆球讓重信慎之介敲出一壘滾地出局。

2出局後面對松原聖彌，宋家豪在1壞球後球速催到最快，連續三顆150公里以上速球，最快來到154公里，取得2好1壞球數領先，接下來139公里的變速球讓他揮空三振。

宋家豪用11球投出三上三下，連續6場無失分的好表現，讓防禦率一路下降，中繼成功、中繼點也都是個人連續三年來到雙位數，生涯最多是2019年的24次中繼成功、27個中繼點。

樂天隊最終靠著先發投手瀧中瞭太6局無失分，以及三名牛棚酒居知史、宋家豪、松井裕樹各1局無失分，完封對手，中止2連敗。

宋家豪 樂天金鷲

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