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日職／交流賽代打投手 王柏融1打數未敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融今天代打無表現。 資料照
王柏融今天代打無表現。 資料照

昨天中斷連18場出賽後，日職火腿隊台將王柏融今天對養樂多隊之戰雖未先發，但再次獲得出賽機會，在7局上場代替投手打擊，不過敲出中外野飛球出局，也被換下場。

今天是火腿隊在跨聯盟交流賽作客養樂多隊的三連戰最後一場，少了指定打擊一席，王柏融昨天整場都在板凳待命，中斷4月29日升上一軍以來的連續18場出賽，今天面對右投奥川恭伸也未先發。

不過火腿隊面對2：3落後，在7局下2出局輪到先發投手池田隆英打擊，王柏融此時被換上場，面對中繼投手今野龍太，在1好1壞下，將145公里速球敲到中外野，遭到接殺出局。

也因代打投手關係，王柏融只有1次打擊機會，打擊率下降到2成63，本季目前出賽19場，57打數敲出15支安打，包括3轟，另有9分打點。

王柏融 火腿 養樂多

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