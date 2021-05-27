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日職／火球擋不住橫濱 張奕本季初登板2.1局失7分
歐力士隊台灣投手張奕的本季初登板，雖然最快球速來到152公里，不過遭橫濱隊擊倒，僅投2.1局就退場，被敲出2發全壘打、丟掉7分，生涯首次一軍打擊則是滾地球出局，球隊也以2：7暫居下風。
歐力士隊首局就靠著吉田正尚的2分砲先馳得點，不過1局下登板的張奕也遭對手砲轟，面對第一棒神里和毅被敲出陽春砲，2出局後又因保送、安打堆積壘包，讓索托（Neftalí Soto）敲出3分砲，單局丟掉4分。
2局下張奕回穩，僅被敲出1安，不過3局下再遇亂流，被敲出4支安打只抓到1個出局數，其中索托、大和的安打都帶有打點，接下來再投出保送，留下滿壘退場，橫濱也再敲出高飛犧牲打，單局丟掉3分都算在張奕帳上。
本季一軍初登板，張奕僅投58球就退場休息，2.1局被敲9支安打，另有1次三振、2次保送，丟掉7分追平生涯最多，不過局間飆出的152公里球速也追平一軍生涯最快。
不過3局上張奕也獲得生涯首次一軍打擊機會，因交流賽擔任第9棒的他是該局首名打者，將羅梅洛（Fernando Romero）投出的135公里滑球敲成三壘滾地，遭到刺殺出局。
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