5搶1／中華隊選出36人名單 屬意台東體中集訓

接下東京奧運棒球5搶1資格賽的組隊任務，中華棒協今天緊急召開選訓委員會，以業餘球員為主，列出36人的中華隊大名單，不過仍要取得隊職員參賽意願，加上確認墨西哥防疫措施後，才會同意出賽。

新任中華隊總教練由原內野守備教練吳思賢接手，另外確定的教練團成員有吳復連、李安熙、李金龍、江奕昌，預計後續增加1到2人，吳思賢表示：「國家需要我們的話，當然是義不容辭，但是考量疫情，還是要有完善的防備下，樂意接受。」

棒協今天選訓會議中選出的36人，旅外球員設定上有7人，不含日職球員，列管球員不會強行徵召，也因疫情關係，需要確認每名隊職員參賽意願後，才能確定正式名單，此名單暫定也是9月下旬U23世界盃以及年底亞錦賽的主體名單。

疫情期間國家代表隊集訓都需採取「泡泡模式」，中華隊屬意由台東體中作為訓練基地，不過需先編制集訓計畫及防疫計畫，呈報體育署、防疫指揮中心以及台東縣政府同意後，才會進駐備戰。

等到中華隊名單確認後，5月31日若能順利施打疫苗，最快6月2日展開集訓，吳思賢表示：「希望短時間內把默契做好，戰力儲存好，時間真的是很短，但能夠做的我們盡量去做。」

棒協表示：「目前均為依程序籌備階段，是否派隊仍待呈報。」觀察重點仍是世界棒壘總會與墨西哥當地的防疫規定，要在確保防疫措施完善且安全無虞後，才會同意出賽。