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5搶1／由棒協組隊參加 體育署：全力協助集訓

中央社 / 台北27日電
棒協組隊參加，體育署：全力協助集訓。 聯合報系資料照
棒協組隊參加，體育署：全力協助集訓。 聯合報系資料照

奧運棒球5搶1資格賽中職放棄組隊，棒協今天召開選訓會議將確認是否組隊參賽，體育署今天表示，若確定組隊，將全力協助集訓相關事宜。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，原訂6月16日在台灣台中舉行的奧運棒球最終資格賽確定改至墨西哥，並延後至當地時間6月22日至27日舉行。

中華職棒25日宣布放棄組隊參加東京奧運5搶1資格賽後，中華棒協今天將召開選訓委員會，確認是否組隊參賽，面對墨西哥疫情嚴峻，體育署競技運動組組長藍坤田表示，為確保教練、選手健康安全，已請棒協務必掌握主辦單位最新賽會資訊和防疫規範。

藍坤田舉例，包括入境前防疫準備、入境後的篩檢和隔離天數，食、住交通等規劃是否採嚴格泡泡模式，以確保選手安全，同時也要研擬參加國際賽會評估計畫和防疫措施，再做審慎評估，做後續參賽與否的依據。

目前國內疫情3級警戒，運動場館關閉，體育署副署長洪志昌表示，體育署針對所有備戰奧運或國際賽國家代表隊，團隊運動項目在疫情期間如何展開訓練，已與中央流行疫情指揮中心研商並獲准，須採取嚴格遵守「團進團進」泡泡模式，訓練、住宿地點必須固定，且專車往返接送，不與外界接觸，而選手訓練時可免戴口罩，其餘人員必須全程佩戴口罩。

洪志昌指出，棒協在確認教練、球員參賽意願後，若確定組隊，有關教練、棒協提出訓練或防疫需求，體育署將全力提供協助。

棒協 棒球 中職

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