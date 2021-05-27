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籃球／亞洲盃資格賽12人出爐 周五打疫苗、包機飛菲律賓

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華男籃由執行教練鄭志龍（中）。 報系資料照
中華男籃由執行教練鄭志龍（中）。 報系資料照

亞洲盃男籃資格賽6月16日到20日將於菲律賓自由港區舉行，中華隊先前已公布23人培訓名單，今天宣布最終12人名單，旅外選手只有林庭謙出征，團隊將於14日包機出發。

原本23人名單包括5名旅外球員陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔、林庭謙和吳永盛，不過胡瓏貿因膝傷婉拒徵召，陳盈駿今天已經搭機飛回廣州，最終只有完成CBA菜鳥球季的林庭謙披上中華隊戰袍。

另外11人分別是黃泓瀚、林任鴻、吳曉謹、李漢昇、蘇士軒、陳昱瑞、吳家駿、盧峻翔、孫思堯、譚傑龍和「新台灣人」阿巴西；團隊由總教練帕克領軍，「籃球博士」鄭志龍擔任執行教練，教練團成員還有許皓程和楊哲宜。

籃協副秘書長李雲翔表示，因有新冠肺炎疫情的不確定因素，教練團都有徵詢選手，「基本上已有意願的選手為主，這12人都是有意願，明天全隊就會帶去打疫苗，30日集中住宿，31日正式訓練，14日出發。」

李雲翔表示，這次中華隊將採包機模式，全隊將直接飛到自由港區，回程也是直接從自由港區回台，「這次我們和虎航合作，包機的方式讓染疫風險降到最低。」目前全國疫情警戒仍維持三級，體育署已經報請中央流行疫情指揮中心並得到許可，中華隊30日後採「泡泡」模式住宿和集訓，可以不受室內5人以下的防疫限制。

亞洲盃資格賽受新冠肺炎疫情影響不斷延期，從去年底一路延到今年，地點一變再變，從日本、卡達到最後落腳菲律賓；中華隊分組中隸屬B組，6月17日將和中國大陸隊交手，18日碰日本隊，20日再和大陸碰頭，若能取得分組前2就能直接晉級。

中華隊 林庭謙 陳盈駿

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