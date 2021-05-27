韓職／質疑中職實力？韓媒：這兩位洋投打破成見

近年輾轉於亞洲職棒的洋投有增加的趨勢，本季也有幾位替韓國職棒效力的球員曾有來台打球的經驗，其中前樂天洋投卡本特與季中從味全龍跳槽的布里悍就是其二，且他們來到韓職的成績也相當出色，韓媒就以「台灣棒球水準低？沒想到旅台投手表現會這麼好」為題，似乎對中職球員實力看法有些動搖。

前味全龍隊洋投布里悍。 林伯東

卡本特今年以50萬美元加盟韓華鷹，價碼是所有洋投最低，可以看出球團對他的期待並不高，沒想到本季至今防禦率僅1.69，與三振數56兩項數據皆列韓職第二，.183的被打擊率更是聯盟最低。而布里悍則延續味全龍時期的宰制力，加盟培證英雄後，2場先發至今一分未失，惟投球局數未足尚未進入排行榜。

韓媒《朝鮮日報》寫道，卡本特價碼低的原因可能是因為他出身自公認水準較低的中華職棒，不過在引進當時也沒有人能想像他能繳出如此優秀的成績，他上個賽季待在中職的防禦率可是4.00，儘管本人認為是「比賽用球的問題」，但他還是用實力嘲笑了「中職實力較弱」這種成見。