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5搶1／「泡泡模式」集訓 中華隊取得門票應會先返台

聯合報 / 記者蘇志畬曾思儒／即時報導
體育署今天透露，屆時5搶1中華若成軍，訓練將採取「泡泡模式」。 聯合報系資料照
體育署今天透露，屆時5搶1中華若成軍，訓練將採取「泡泡模式」。 聯合報系資料照

東京奧運棒球5搶1資格賽的組隊責任交到中華棒協手裡，體育署今天透露，屆時若成軍，訓練將採取「泡泡模式」，不與外界接觸下集中訓練，另外若取得奧運門票，考量染疫風險，應該仍會先回台灣備戰，再前往東京。

棒球5搶1中華隊的組成一波三折，體育署長張少熙今天表示，中職基於疫情放棄組隊參賽，本署表示理解尊重，也感謝會長蔡其昌、總教練洪一中以及行政團隊、教練團這段期間的付出，站在政府立場，最後關頭再努力看看，因此當棒協打電話到署裡請示後，雙方有交換一下意見。

在目前疫情之下，棒球團隊人數眾多該如何訓練？體育署副署長洪志昌表示，針對國家代表隊的備戰，在跟疫情指揮中心研商後得到允許，需嚴格遵守團進團出的「泡泡模式」，不和外界接觸，選手訓練時可不戴口罩，其他人必須嚴格配戴口罩。

5搶1賽事預計在台灣時間6月23日至28日於墨西哥舉行，若取得資格後，是否考慮先到美國移地訓練後再飛東京？張少熙表示：「選手長時間在國外，增加感染機會，還不如回到國內，有一些訓練機會，這方面還要再跟棒協聯繫。」

洪志昌也表示，仍要等到隊伍確定參賽後再討論後續事宜，但結束日期距離7月19日前往東京還有一段時間，國外要找地方訓練也不易。

這次賽事組訓權利由中職轉移到棒協手中，不過針對未來國家隊一級賽事的組、訓、賽權利如何歸屬，洪志昌表示：「署裡尊重棒協和中職協議。」

棒協 中職 棒球

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