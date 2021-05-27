日職／歐力士新人秀二刀流 監督讚「他可是日本隊第五棒」

日本職棒進入交流賽階段，歐力士在26日面對橫濱海灣星隊的比賽，全場掃出18支安打，以14比5的差距順利擊敗對手。且擔任先發的19歲新人宮城大彌，不只再度投出一場優質先發的表現，還在比賽中敲出安打，展現出他也有投打「二刀流」的長才。

根據日本媒體「Full-Count」報導，宮城本場最快球速來到151公里，前三局除了一個觸身球保送之外，沒讓橫濱打者站上過壘包。即使四局下遭到橫濱隊洋砲泰勒（Tyler Austin）的兩分砲狙擊，但由於隊友已經攻下10分，因此對戰局的影響微乎其微。

本場比賽結束後，宮城大彌開季至今已經拿下五連勝。日職上個高中畢業第二年，就能拿下超過五連勝成績的，已經是2003年大榮鷹隊的寺原隼人（六連勝），歐力士球團史上則是第一位。而宮城目前5勝，與洋聯的高橋光成、涌井秀章等人並列第二，防禦率2.32則位居洋聯第一。

此外，擔任第九棒的宮城，在二局上半率先上場打擊，結果他相中橫濱投手大貫晉一的曲球，敲出中間方向的安打，開啟歐力士這個半局一連5分的猛攻。歐力士總教練中嶋聰稱讚宮城「可是打過日本隊的第五棒，會打也是很正常的」，並認為「因為宮城這樣打，幫野手們助燃開啟攻勢」。

宮城大彌在2019年，曾入選U18日本武士隊的國手，除了投球繳出防禦率1.04的成績之外，打擊上也有8支3，打擊率3成75的好表現。賽會中，宮城兩次以先發第六棒兼左外野手身份登場，並且在對上巴拿馬的比賽中，以替補身份代班過第五棒。