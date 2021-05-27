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中職／曝光無緣的球衣！蔡其昌嘆可惜 Logo也有小變化

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒為東京奧運棒球5搶1最終資格賽設計新版中華隊球衣，但暫時無緣亮相。圖／擷取自蔡其昌臉書
中華職棒為東京奧運棒球5搶1最終資格賽設計新版中華隊球衣，但暫時無緣亮相。圖／擷取自蔡其昌臉書

中華職棒原本負責東京奧運棒球5搶1最終資格賽的中華隊組訓賽，新的球衣、Logo也都設計完畢，不料台灣疫情發生變化，這套新球衣無緣亮相，會長蔡其昌在臉書貼文大嘆可惜，期待疫情過去後，再一起為台灣在國際舞台上加油。

5搶1資格賽原訂於6月16日在台灣舉辦，5月13日原本要舉辦記者會揭曉賽程、新球衣、Logo等資訊，不料國內疫情警戒升級，不僅記者會喊卡，賽事也要移往墨西哥舉行，中職最終放棄組隊，新球衣無法亮相。

蔡其昌昨晚在個人臉書貼上新版中華隊球衣的照片，其中Logo採用原本亞冠賽時的設計，最大差別是，原本的黑白灰配色，改為紅白藍，另外袖口也改為同配色的滾邊，並配合國際賽規定，少了「台灣犬」的動物圖樣。

蔡其昌表示：「無論如何，這個國家隊是大家的驕傲！這兩週來，受到疫情的衝擊，國家也面對史上最嚴峻的考驗，更進入了第三級警戒狀態，士農工商都受到相當大的影響，包含6月中即將在台灣舉行的奧運最終資格賽也延至墨西哥舉辦。」

蔡其昌也說：「看著教練團與球員的球衣，雖然我與大家一樣，都覺得十分可惜，不過還是以全體隊職員的健康安全為第一考量，期盼待疫情退去後，再一起來替台灣在國際舞台上加油。」

中華隊 中職 棒球

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