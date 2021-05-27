日職／高津臣吾整合見效 養樂多不再被看扁

日本職棒本週進入到跨聯盟交流戰，是交流戰相隔2年再度舉行。交流戰前中央聯盟、太平洋聯盟領先的球隊分別是阪神虎、軟銀鷹。不過，如果要票選兩聯盟至今最讓人驚奇的球隊，中央聯盟的養樂多燕子隊肯定會獲得不少支持。

球季前不少專家球評都把養樂多隊放在墊底的位置，包括前橫濱DeNA監督中畑清。除了投手戰力不見好轉之外，過去4年有3年、最近連續2年墊底，都是養樂多被唱衰的主因。不過現在打出第三名的成績，使得中畑清都不得不向養樂多隊高津臣吾監督「公開謝罪」！交流戰前養樂多打出20勝16敗7和的戰績，距離第二名的巨人隊僅僅只有1.5場勝差，如果再持續努力，甚至有機會在交流戰期間就竄升到第二名。

養樂多燕子隊這幾年給大家的印象是一支攻擊型的隊伍，今年也不例外。目前團隊打擊率0.244居第四，不過得分效益佳，團隊總得分185分居第三。山田哲人、村上宗隆兩名強打固定擔任三棒、四棒讓養樂多隊可以維持安定的攻擊隊形，打線並不好對付。村上宗隆繳出0.303打擊率、13支全壘打、31分打點的成績，各項數據都在聯盟前10傑，成績一如預期地逐年成長，以21歲之姿入選今年奧運會日本國家隊的機會十分濃厚。

村上宗隆正在進化階段，成績不令人意外，比較關鍵的人物是山田哲人（0.252打擊率、10支全壘打、27分打點）。筆者曾在4月中預測《燕子軍要持續高飛 山田哲人復活是條件》，而開打將近兩個月之後，雖然山田還是沒有回到他過去333時期的巔峰，不過至少他的長打威力能為對手造成威脅，出賽41場10支全壘打已經逼近去年整季的12支全壘打（94場比賽），這點相當關鍵。

開幕後排在先發的內川聖一、坂口智隆兩名老將都有老化跡象，所幸山崎晃大朗頂替開路先鋒，塩見泰隆也逐漸開竅，中生代的崛起是高津臣吾監督這個球季的主要收穫。另外，兩名新洋砲：歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）在歷經隔離期滿加入打線也產生不同的效應。桑塔納擊出4支全壘打、15分打點，歐蘇納也有0.299打擊率、2支全壘打、9分打點。養樂多隊在巴倫汀離開之後，卻乏具有破壞力的洋砲，雖然兩名洋砲的真正實力還需要觀察，不過已經輕鬆超越去年整季只有1轟的委內瑞拉籍內野手艾斯科巴（Alcides Escobar）。

歐蘇納（左）、桑塔納（右）兩名洋砲雖然加入球隊較晚，不過為養樂多挹注不少火力。 擷圖自養樂多球團官方推特

接下來就等待39歲老將青木宣親打擊能夠復活。青木宣親開季之後打擊陷入生涯相當難得的低迷，至今只有0.210打擊率，與他NPB生涯0.323打擊率、從美國重返養樂多後過去3年平均有3成以上的表現有很大落差。高津臣吾監督調度上成功的地方在開幕4場比賽之後他就將原本的第二棒青木宣親由捕手中村悠平取代。中村悠平打擊率0.279是今年打擊狀況最好的捕手之一，高津臣吾把一名捕手放在第二棒相當罕見，卻讓串聯攻勢收到很好的效果，這個調度值得給個讚！

投手戰力原本就是養樂多隊的難題，目前團隊防禦率3.73在央聯只贏過橫濱DeNA的4.64，仍舊是燕子軍的弱點，但並非沒有收穫。從巨人交易獲得的左投田口麗斗雖然只有1勝，不過先發8場有6場優質先發，防禦率3.02也相當不錯，在極缺先發投手的養樂多隊是相當珍貴的戰力。高津臣吾監督季初就把游擊手廣岡大志交易出去，雖然可惜，不過以現在的養樂多隊來說，是不得不的忍痛選擇，田口才25歲未來還有可塑性。21歲的右投手金久保優斗拿下3勝僅次於小川泰弘的4勝、防禦率1.99，是燕投之中的一大亮點。投手戰力的另一道曙光是新洋投賽史尼德（Cy Sneed）幾場看下來應該堪用，就看前軟銀洋投范登賀克（Rick van den Hurk）還有幾成過去的戰力。

養樂多犧牲廣岡大志換來田口麗斗，是為了補強先發戰力不得不的方法。 擷圖自養樂多球團官方推特

燕子軍團沒有預期中的不堪一擊，甚至不少地方讓人眼睛為之一亮，帶兵第二年的高津臣吾監督整合球隊有功，也讓中央聯盟更加有看頭！