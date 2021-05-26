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日職／本季初登板要打擊 野手出身的張奕只想短打

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕本季一軍首戰就是在跨聯盟交流戰客場出賽，有機會上場打擊 擷圖自畫面
張奕本季一軍首戰就是在跨聯盟交流戰客場出賽，有機會上場打擊 擷圖自畫面

歐力士隊台灣投手張奕預計在明天對上橫濱隊之戰登板先發，面對本季首次出賽，他在接受日本媒體「daily」訪問時表示，「很長的時間才到這裡，狀態也慢慢調整上來，期待明天的投球。」

張奕今年從二軍出發，終於等到升上一軍的機會，特別的是在跨聯盟交流戰客場出賽，有機會上場打擊，對於2016年以野手身分加入歐力士隊的他來說，似乎別具優勢。

也因為2018年棄打從投才升上一軍，張奕還沒在一軍打擊過，他表示：「雖然在春訓有打過，但一軍是第一次，不會特別期待打擊，我只要觸擊短打就好，投球還是比較重要。」張奕擔心沒打好反而影響到投球的右手，「我可不想這樣」。

這也是張奕生涯首次在橫濱球場登板，昨天觀察球隊比賽，注意到這座球場比較小，「如果要取得出局數，盡量讓對手打滾地球，不要是飛球。」發揮自己的投球特色、投出低角度的球，是張奕的重要目標。

雖然明天天氣預報可能下雨，不過張奕說：「還沒想到那邊，現在準備好自己的投球工作就好。」張奕今年從二軍出發，累積出賽9場，拿下1勝4敗、防禦率3.51，去年在一軍出賽13場（9場先發），累積2勝4敗、防禦率4.31。

張奕 歐力士 橫濱

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