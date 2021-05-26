5搶1／吳思賢接掌兵符 成隊後最快31日施打疫苗

中華職棒退出東京奧運5搶1最終資格賽組隊，也代表總教練洪一中將卸下兵符，隨著中華棒協今天開始進入組隊備戰作業，也確定由5搶1中華隊內野守備教練吳思賢接掌教頭。

中職昨天宣布不參與5搶1組隊，棒協在體育署行文徵詢下，今天展開組隊作業，預計明天召開選訓會議，最終能否出賽仍要視防疫安全以及教練、球員的參賽意願而定。

目前確定的是，5搶1中華隊總教練一職將由吳思賢接手，他原本就是教練團成員之一，在訊息銜接上沒有太大問題，同時也是現任業餘成棒安永鮮物棒球隊總教練，有過中職球員、總教練經驗。

由於參加與否要尊重個人意願，棒協表示，教練團成員預計今天徵詢，選手則要等明天選訓會議後，再一一徵詢個人意願以及想法，確定成隊後，會在31日安排施打疫苗。