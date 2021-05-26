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5搶1／棒協27日開選訓會議 辜仲諒強調防疫安全優先

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
棒協接手5搶1組訓事宜，棒協理事長辜仲諒特別強調，首先要注意防疫安全，其次也要尊重教練、球員的意願。 聯合報系資料照
棒協接手5搶1組訓事宜，棒協理事長辜仲諒特別強調，首先要注意防疫安全，其次也要尊重教練、球員的意願。 聯合報系資料照

中華職棒放棄組隊參加東京奧運5搶1資格賽，在體育署行文徵詢下，中華民國棒球協會接手備戰任務，不過棒協理事長辜仲諒特別強調，首先要注意防疫安全，其次也要尊重教練、球員的意願。

棒協今天發布訊息表示，針對「東京奧運棒球最終資格賽」國家代表隊的組訓作業提報計劃，將在明天召開選訓委員會討論相關議題，預計會議中會做出決議，再向體育署提報結果。

棒協秘書長林宗成表示，因為中華職棒臨時放棄組隊參賽，在剩下20幾天內，要組隊還要加上訓練，確實有難度，「不過理事長基於國家榮譽，願意接下這個重任」。

林宗成轉達辜仲諒說法，特別提及要優先考慮球隊防疫安全，其次也要尊重教練、球員的參賽意願，「理事長希望政府在行政資源方面，特別是防疫安全上，務必要給予棒協最大的支持跟協助」。

棒協目前朝組隊方向進行，不過仍要等待明天選訓會議決定教練、國手名單，才能了解參賽意願，做出決議，5搶1資格賽預計在墨西哥的普埃布拉市（Puebla）舉行，此地位於墨西哥城以東，海拔2060米，比賽日期則為當地時間6月22日至27日。

棒協 棒球 中華職棒

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