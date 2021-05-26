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5搶1／朝打的方向準備 棒協組隊有2前提

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華棒協今天開會評估，5搶1目前朝組隊方向籌劃。 聯合報系資料照
中華棒協今天開會評估，5搶1目前朝組隊方向籌劃。 聯合報系資料照

中華職棒昨天宣布放棄組隊參加東京奧運5搶1資格賽，中華棒協今天開會評估後，目前朝組隊方向籌劃，預計明天召開選訓會議，在防疫安全以及球員、教練及工作人員有參賽意願的前提下，再做出最後決議。

5搶1資格賽原本由中職握有組、訓、賽權利，不過隨著賽事無法在台灣舉行、移往墨西哥後，中職基於球員安全、健康考量，與5球團最終達成放棄的決議，會長蔡其昌表示這是痛苦的決定，希望能獲得球迷以及全體國民的諒解。

棒協今天表示，體育署在中職表達不派隊參加五搶一賽事後，行文棒協針對「東京奧運棒球最終資格賽」國家代表隊的組訓作業提報計劃，棒協將在明天召開選訓委員會討論相關議題。

目前接獲世界棒球總會的通知，雖然舉辦城市、日期已訂，唯相關資訊包括比賽期間對於參賽球隊的安排及防疫措施等計劃並不明確，但棒協現階段仍需依程序檢視相關的備戰工作。

棒協在明天下午召開的選訓會議上，將會以防疫安全無虞，教練、球員及隨隊工作人員自身有參賽意願的前提下，逐項提出討論，依據程序，棒協將於選訓委員會視訊會議中，做出決議，並向體育署提報會議結果。

棒協目前接獲的消息，5搶1賽事將在墨西哥的普埃布拉市（Puebla）舉行，此地位於墨西哥城以東，海拔2060米，比賽日期則為6月22日至27日。

棒協 中職 棒球

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