棒球／不滿判決！ 前小熊體系球員暴怒拿球棒毆打主審
不滿場上判決，竟對著主審動粗！大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）日前在推特發布一段離奇影片，在多明尼加一位棒球員因不服主審判決，竟用手中球棒攻擊對方，事後也依謀殺未遂罪名遭到逮捕。
根據高梅茲釋出片段，這位名叫勒布朗(Elvis LeBron)的打者，起初先與主審發生口角衝突，隨後勒布朗退出打擊區外，卻遲遲不肯回到比賽中，就算遭主審警告仍依然故我，隨後遭到驅逐出場，而此時勒布朗卻突然失控，先是推了主審一把，再手中球棒朝對方猛烈一擊，雖然遭到隊友勸回，但氣不過的勒布朗卻三番兩次衝向主審，動用雙方出清板凳才結束這場紛爭。
This man must be expelled for life from all sports and recreational activities and, at the same time, must be brought to justice for attempted murder.— Héctor Gómez (@hgomez27) May 24, 2021
His name is Elvis Lebron, a former player signed by Chicago Cubs, who was fired for his bad behavior.pic.twitter.com/kj2l7YDWZq
事實上，勒布朗曾是小熊小聯盟體系一員，正是因不良行為而遭球隊釋出，勒布朗隨後也遭警方依謀殺未遂逮捕，並禁止他參加所有體育活動，高梅茲表示，事後主審仍繼續執法，但比賽結束後立即送往醫院進行治療。
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