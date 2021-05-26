日職／「四番・王」颯爽登場！意外讓央聯球迷熱淚盈眶

日本火腿昨天（25日）在養樂多主場舉行交流戰，「台灣大王」王柏融以先發第四棒身份出賽，沒想到計分板秀出名諱的瞬間，讓所有央聯球迷熱淚盈眶，原來是「四番・王」令人聯想起日本傳奇名將王貞治。

昨天王柏融在神宮球場扛下陣中主砲的第四棒，一位養樂多球迷拍下了照片，他在推特寫道：「從1980年9月1日以來，神宮球場的計分板第一次出現『四番・王』的字樣。」這則推特也迅速造成迴響，目前已有2700人喜歡，以及將近1000則轉推。

養樂多球迷回想起的不是別人，正是日本全壘打王王貞治，而1980年是他職棒生涯的最後一年，當年他還扛了30發全壘打。

而王柏融昨役也繳出不愧於「四番・王」的成績，單場3打數1安打，第一打席靠著觸身球上壘，而第二打席的安打則成為本場的勝利打點，助火腿順利取得交流戰首勝。