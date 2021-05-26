快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5搶1／日網友讚中職不打是正確決定 澳洲也可能跟進不組隊

聯合新聞網 / 綜合報導
中職放棄組隊前往墨西哥打5搶1，此一消息也立即登上日本熱門新聞，日本網友大讚這是在正確不過的決定。 聯合報系資料照
中職放棄組隊前往墨西哥打5搶1，此一消息也立即登上日本熱門新聞，日本網友大讚這是在正確不過的決定。 聯合報系資料照

隨著新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，奧運棒球資格賽五搶一確定將轉由墨西哥舉辦，中華職棒也在昨晚（25日）宣布，考量到選手健康等安全問題，將放棄組隊前往墨西哥，此一消息也立即登上日本熱門新聞，網友大讚：「台灣的判斷是正確的。」

日媒《full-count》寫道，原本預定在台灣進行的奧運最終資格賽，由於疫情在當地感染擴大的因素，5月底世界棒壘總會宣布將改由墨西哥舉辦，中華民國棒球協會CTBA與中華職棒CPBL在25日宣布將不會讓中職所屬的球員組隊參賽，棒協可能另行其他形式組隊前往。

日本網友回覆：「台灣的判斷是正確的，反觀日本，在緊急事態宣布的情況下還邀請世界各地的運動員前來參加奧運，實在是太瘋狂了，未來你可能連參加殘障奧運的機會都沒有！」、「很好的決策，東京實在太危險了，選手村更危險，全世界請不要客氣，做出以對抗疫情為優先的決策。」

除了台灣，從今年3月開始行鎖國政策的澳洲可能也有變數，澳洲棒協在確定改變舉辦地時曾表示，「國家隊前往墨西哥參賽的計畫目前仍在進行，這也不是第一次更改賽事地點了，球員們會做好適應，他們一直在為賽事做準備，並將代表國家出賽。」

原訂6搶1的奧運最終資格賽由台灣、中國、澳洲、荷蘭及美洲二、三強競爭，如今中國選擇退出，台灣今日可能也會決定不徵召業餘球員，會不會有更多國家隊選擇放棄？最終能否舉辦仍是未知數。

奧運 墨西哥 疫情 日本 澳洲

相關新聞

日職／「四番・王」颯爽登場！意外讓央聯球迷熱淚盈眶

日本火腿昨天（25日）在養樂多主場舉行交流戰，「台灣大王」王柏融以先發第四棒身份出賽，沒想到計分板秀出名諱的瞬間，讓所有央聯球迷熱淚盈眶，原來是「四番・王」令人聯想起日本傳奇名將王貞治。 昨天王

中職／得點圈打出四成以上 陳凱倫意外拯救悍將

每年球季開始富邦悍將總是令人非常期待，打出的成績卻常讓球迷受傷害。前兩年悍將都是最後才拉尾盤，仍無法趕上先前落後的戰績。今年季初悍將大張旗鼓的補強，不過上半季表現依然低迷，尤其是打線意外陷入低潮，還曾

5搶1／日網友讚中職不打是正確決定 澳洲也可能跟進不組隊

隨著新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，奧運棒球資格賽五搶一確定將轉由墨西哥舉辦，中華職棒也在昨晚（25日）宣布，考量到選手健康等安全問題，將放棄組隊前往墨西哥，此一消息也立即登上日本熱門新聞，網友大讚：「台

日職／王柏融為何感謝谷內亮太？日媒解答原因

效力日職火腿隊的台將王柏融昨天打回球隊第一分，也是勝利打點，在交流賽首戰以4：2擊敗養樂多隊，不過受訪時感謝比賽後段才上...

5搶1／東奧棒球資格賽 中職放棄組隊

國人期待已久的東京奧運五搶一最終資格賽，現在瀕臨棄賽。握有組、訓、賽權利的中華職棒聯盟，昨天確定放棄組隊，不派員出征疫情...

5搶1／錯過東奧 最快再等7年

中職放棄組隊參加5搶1最終資格賽，也讓原本就不容易的東京奧運之路，難度再度提高，台灣若錯過東奧，最快要到2028年洛杉磯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。