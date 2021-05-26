5搶1／日網友讚中職不打是正確決定 澳洲也可能跟進不組隊

隨著新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，奧運棒球資格賽五搶一確定將轉由墨西哥舉辦，中華職棒也在昨晚（25日）宣布，考量到選手健康等安全問題，將放棄組隊前往墨西哥，此一消息也立即登上日本熱門新聞，網友大讚：「台灣的判斷是正確的。」

日媒《full-count》寫道，原本預定在台灣進行的奧運最終資格賽，由於疫情在當地感染擴大的因素，5月底世界棒壘總會宣布將改由墨西哥舉辦，中華民國棒球協會CTBA與中華職棒CPBL在25日宣布將不會讓中職所屬的球員組隊參賽，棒協可能另行其他形式組隊前往。

日本網友回覆：「台灣的判斷是正確的，反觀日本，在緊急事態宣布的情況下還邀請世界各地的運動員前來參加奧運，實在是太瘋狂了，未來你可能連參加殘障奧運的機會都沒有！」、「很好的決策，東京實在太危險了，選手村更危險，全世界請不要客氣，做出以對抗疫情為優先的決策。」

除了台灣，從今年3月開始行鎖國政策的澳洲可能也有變數，澳洲棒協在確定改變舉辦地時曾表示，「國家隊前往墨西哥參賽的計畫目前仍在進行，這也不是第一次更改賽事地點了，球員們會做好適應，他們一直在為賽事做準備，並將代表國家出賽。」

原訂6搶1的奧運最終資格賽由台灣、中國、澳洲、荷蘭及美洲二、三強競爭，如今中國選擇退出，台灣今日可能也會決定不徵召業餘球員，會不會有更多國家隊選擇放棄？最終能否舉辦仍是未知數。