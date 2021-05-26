快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

上海復星有意贈BNT疫苗 陳時中：中國沒在打的我們有點興趣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／王柏融為何感謝谷內亮太？日媒解答原因

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融賽後受訪無厘頭感謝後段才上場的谷內亮太。 截圖自王柏融官方粉絲團
王柏融賽後受訪無厘頭感謝後段才上場的谷內亮太。 截圖自王柏融官方粉絲團

效力日職火腿隊的台將王柏融昨天打回球隊第一分，也是勝利打點，在交流賽首戰以4：2擊敗養樂多隊，不過受訪時感謝比賽後段才上場的谷內亮太令人不解，背後原因有些無厘頭，卻也透露初王柏融跟隊友的好交情。

王柏融昨天擔任火腿隊第4棒、右外野手，3打數敲出1安打，在3局上、一三壘有人的適時安打，幫助火腿隊先馳得點，也一路領先到最後，成為勝利打點。

比賽中間接受訪問時，王柏融表示：「打到的是偏高直球，想要拿下交流賽第一場的勝利，能夠先馳得點真是太好了，要感謝谷內選手。」不過谷內亮太直到8局下才代替一壘守備上場，跟王柏融打回勝利打點的關係為何？

日本媒體事後解答，原來王柏融受訪時，谷內亮太剛好經過，開玩笑似的告訴他，「快說感謝谷內選手。」王柏融就照做了，日本媒體也附帶澄清了一下，「絕對不是因為谷內從前東家養樂多隊那裡得到情報。」

王柏融 火腿 養樂多

延伸閱讀

日職／交流戰王柏融3支1 打回火腿勝利打點

日職／王柏融扛4棒戰養樂多 三局上敲安有打點攻下第一分

日職／王柏融本季被三振率生涯最差 台日通算300K快了

日職／王柏融本季打出三年來最佳 日媒：成功取代中田翔

相關新聞

5搶1／日網友讚中職不打是正確決定 澳洲也可能跟進不組隊

隨著新冠肺炎疫情在台灣逐漸升溫，奧運棒球資格賽五搶一確定將轉由墨西哥舉辦，中華職棒也在昨晚（25日）宣布，考量到選手健康等安全問題，將放棄組隊前往墨西哥，此一消息也立即登上日本熱門新聞，網友大讚：「台

日職／「四番・王」颯爽登場！意外讓央聯球迷熱淚盈眶

日本火腿昨天（25日）在養樂多主場舉行交流戰，「台灣大王」王柏融以先發第四棒身份出賽，沒想到計分板秀出名諱的瞬間，讓所有央聯球迷熱淚盈眶，原來是「四番・王」令人聯想起日本傳奇名將王貞治。 昨天王

中職／得點圈打出四成以上 陳凱倫意外拯救悍將

每年球季開始富邦悍將總是令人非常期待，打出的成績卻常讓球迷受傷害。前兩年悍將都是最後才拉尾盤，仍無法趕上先前落後的戰績。今年季初悍將大張旗鼓的補強，不過上半季表現依然低迷，尤其是打線意外陷入低潮，還曾

日職／王柏融為何感謝谷內亮太？日媒解答原因

效力日職火腿隊的台將王柏融昨天打回球隊第一分，也是勝利打點，在交流賽首戰以4：2擊敗養樂多隊，不過受訪時感謝比賽後段才上...

5搶1／東奧棒球資格賽 中職放棄組隊

國人期待已久的東京奧運五搶一最終資格賽，現在瀕臨棄賽。握有組、訓、賽權利的中華職棒聯盟，昨天確定放棄組隊，不派員出征疫情...

5搶1／錯過東奧 最快再等7年

中職放棄組隊參加5搶1最終資格賽，也讓原本就不容易的東京奧運之路，難度再度提高，台灣若錯過東奧，最快要到2028年洛杉磯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。