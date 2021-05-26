聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／王柏融為何感謝谷內亮太？日媒解答原因
效力日職火腿隊的台將王柏融昨天打回球隊第一分，也是勝利打點，在交流賽首戰以4：2擊敗養樂多隊，不過受訪時感謝比賽後段才上場的谷內亮太令人不解，背後原因有些無厘頭，卻也透露初王柏融跟隊友的好交情。
王柏融昨天擔任火腿隊第4棒、右外野手，3打數敲出1安打，在3局上、一三壘有人的適時安打，幫助火腿隊先馳得點，也一路領先到最後，成為勝利打點。
比賽中間接受訪問時，王柏融表示：「打到的是偏高直球，想要拿下交流賽第一場的勝利，能夠先馳得點真是太好了，要感謝谷內選手。」不過谷內亮太直到8局下才代替一壘守備上場，跟王柏融打回勝利打點的關係為何？
日本媒體事後解答，原來王柏融受訪時，谷內亮太剛好經過，開玩笑似的告訴他，「快說感謝谷內選手。」王柏融就照做了，日本媒體也附帶澄清了一下，「絕對不是因為谷內從前東家養樂多隊那裡得到情報。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言