日職／王柏融為何感謝谷內亮太？日媒解答原因

效力日職火腿隊的台將王柏融昨天打回球隊第一分，也是勝利打點，在交流賽首戰以4：2擊敗養樂多隊，不過受訪時感謝比賽後段才上場的谷內亮太令人不解，背後原因有些無厘頭，卻也透露初王柏融跟隊友的好交情。

王柏融昨天擔任火腿隊第4棒、右外野手，3打數敲出1安打，在3局上、一三壘有人的適時安打，幫助火腿隊先馳得點，也一路領先到最後，成為勝利打點。

比賽中間接受訪問時，王柏融表示：「打到的是偏高直球，想要拿下交流賽第一場的勝利，能夠先馳得點真是太好了，要感謝谷內選手。」不過谷內亮太直到8局下才代替一壘守備上場，跟王柏融打回勝利打點的關係為何？

日本媒體事後解答，原來王柏融受訪時，谷內亮太剛好經過，開玩笑似的告訴他，「快說感謝谷內選手。」王柏融就照做了，日本媒體也附帶澄清了一下，「絕對不是因為谷內從前東家養樂多隊那裡得到情報。」