中職／得點圈打出四成以上 陳凱倫意外拯救悍將

每年球季開始富邦悍將總是令人非常期待，打出的成績卻常讓球迷受傷害。前兩年悍將都是最後才拉尾盤，仍無法趕上先前落後的戰績。今年季初悍將大張旗鼓的補強，不過上半季表現依然低迷，尤其是打線意外陷入低潮，還曾出現滿壘13打席未擊出安打的窘境。除了蔣智賢受傷外，主力打者林益全、李宗賢、林哲瑄、張進德成績下滑許多，讓富邦團隊的打擊成績只優於味全。

雖然大部份打者表現不理想，仍是有些球員像是眾人皆醉我獨醒，包含暫居打擊王的高國麟、暴力猿轉隊來的葉竹軒、吃了岳母煮的飯而打通任督二脈的王正棠等，都有不錯的成績。另外還有一位，就是從興農、義大到富邦僅存的六位三朝元老之一，綽號卑排王子的陳凱倫，今年聯盟更換比賽用球後，他的成績沒下滑太多，成為球隊打擊的前三傑。

業餘時期的陳凱倫有不錯的打擊能力及腳程，在開南大學棒球隊多是第一棒的人選。2010年底中華職棒新人選秀會，被興農牛隊在第五輪第20順位選進，成為球隊的代訓球員。2011年他奪得二軍盜壘王，而且在打擊率及安打數，都排名第二，僅次於獅隊的黃恩賜，隨後他被牛隊宣告為保留選手，並在隔年正式加盟。

這時牛隊正處於後三番刀時代，陳凱倫是球隊很看重的內野戰力，新人初登板就是開幕戰，並且以先發游擊手身份亮相。不過在一軍賽場上，他的打擊沒有以往亮眼，因此出賽機會逐漸變少，靠著他可以還可以擔任二壘手的能力，仍有65場出賽紀錄。2013年跟隨球隊轉到義大犀牛，陳凱倫一度成為球隊主力的二壘手，並且與游擊手「咖啡小子」林瑋恩搭檔，讓他還被冠上了「奶精」的外號。他們兩人流暢的守備動作，以及展現三番刀之後難得的二游默契，逐漸吸眾多球迷引關注。只可惜依然是因為受到長打能力的影響，球隊對於內野持續招募更多好手。

從義大犀牛到富邦悍將，球隊除了一度想讓高國麟改練成游擊重砲外，二壘方面陸續找來林威廷、陳品捷及王正棠等。三壘防區意外網羅蔣智賢，因此讓原本的三壘手李宗賢移防游擊，另外還有小將辛元旭的崛起。這些球員基本上都有一定的打擊能力，甚至長打表現也不錯，因此讓陳凱倫持續遊走在各個內野防區，成為一位工具人，甚至還數次登上投手丘。

陳凱倫內野都可以防守，而且都蠻穩定，只可惜身處強攻時代，他又缺少長打能力，只能成為一位工具人。 聯合報系資料照片

雖然長打能力不符球隊需求，打擊率也不是特別突出，但無論比賽用球如何，他的表現就是始終如一。今年聯盟更換比賽用球後，對於喜好將球打高打遠的球員，就必須對於打擊習慣做調整。他本身屬於滾地球型的打者，因此今年對他的影響應該較小。他這幾年打擊率幾乎都在0.260~0.280附近，今年截至停賽前為介於之中的0.275。雖然他目前打席數仍不足登上排行榜，不過他的打擊率在目前為榜上13名的席次，比張志豪、赫雷拉、郭阜林及林安可等豪傑都優異。在隊上他更是優於林益全、林哲瑄等主力打者，僅次於高國麟及葉竹軒。

今年球季悍將打線許多打者都意外陷入低潮，加上又出現不少傷兵，其中還包含三、游的蔣智賢及李宗賢，甚至替補的葉竹軒也進入傷兵名單。因此教練團總算把目光放到陳凱倫身上，他回到熟悉的游擊防區外，還連帶擔任球隊開路先鋒。他不負眾望對球隊有所貢獻，除了整體打擊率不俗外，球隊表現最差的得點圈打擊，他卻繳出超過4成的打擊率，是今年主要打者中表現最佳的球員，還優於中心打者高國麟、林益全等人，自從他中斷球隊滿壘時無安打的窘況後，球隊進攻的狀況開始有些改善。

以往陳凱倫常在休息區帶動氣氛，不過今年他改用球棒提振球隊士氣，常常有關鍵的安打出現，化身打線救世主。 聯合報系資料照片

一直是球隊開心果的陳凱倫，在場邊總是非常活躍的替隊友加油打氣。本季他更是把握機會，除了原有的守備及腳程外，意外地用球棒替球隊提升戰力。他的表現成為富邦意外的收穫，更突顯身為一位老將的價值。