5搶1／棒協評估是否接手組隊 周三給體育署答案

中職放棄組隊參加5搶1資格賽，體育署緊急通知棒協，討論臨時接手組隊參賽事宜，棒協表示，除了球員組成、選手意願外，也將要求世界棒壘球總會儘速提供相關防疫規範，以利做整體評估，將在明天回覆體育署參賽與否。

5搶1原由中職握有組、訓、賽權利，賽事移往疫情更嚴重的墨西哥後，中職對參賽卻步，考量球員健康、安全的前提下，與5球團最終達成忍痛放棄的決定。

中職今天發函告知此事，棒協也隨即接獲體育署通知，詢問接手組隊的可能性。棒協表示，將在收集完整資料後，向理事長辜仲諒報告後決議，明天回覆體育署是否參賽。

棒協聲明稿如下：