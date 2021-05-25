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5搶1／棒協評估是否接手組隊 周三給體育署答案
中職放棄組隊參加5搶1資格賽，體育署緊急通知棒協，討論臨時接手組隊參賽事宜，棒協表示，除了球員組成、選手意願外，也將要求世界棒壘球總會儘速提供相關防疫規範，以利做整體評估，將在明天回覆體育署參賽與否。
5搶1原由中職握有組、訓、賽權利，賽事移往疫情更嚴重的墨西哥後，中職對參賽卻步，考量球員健康、安全的前提下，與5球團最終達成忍痛放棄的決定。
中職今天發函告知此事，棒協也隨即接獲體育署通知，詢問接手組隊的可能性。棒協表示，將在收集完整資料後，向理事長辜仲諒報告後決議，明天回覆體育署是否參賽。
棒協聲明稿如下：
1、本會於今日下午接獲中職函文確定放棄組隊參加五搶ㄧ賽事。
2、體育署也於今日下午緊急召集本會討論協會臨時接手組訓參賽的可行性，本會將於明日給予答覆。
3、球隊參賽的健康與安全為本會組隊首要考量，另外評估球隊組成來源、球員意願以及團隊訓練的可行性本會也將做整體規劃討論。
4、因應體育署也考量因WBSC迄今尚未確認墨西哥舉辦城市、對戰賽程、相關防疫措施以及本會組訓計畫與後勤團隊資源等，本會也要求WBSC儘速提供資訊供本會做整體評估。
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