日職／交流戰王柏融3支1 打回火腿勝利打點

日職今天展開跨聯盟交流戰，王柏融擔任火腿隊第4棒、右外野手，3打數敲出1安打、帶1分打點，他的安打送回火腿的第1分、也是勝利打點，火腿終場以4：2擊敗養樂多隊。

火腿出征神宮球場，與養樂多展開3連戰，王柏融續扛第4棒，尋求擺脫上周打擊率僅1成42的低迷手感，面對養樂多21歲先發投手金久保優斗。

王柏融第1打席纏鬥6球，挨了觸身球上壘，第2打席是一、三壘有人的得點圈打擊機會，王柏融鎖定145公里直球出棒，敲出左外野方向安打送回1分，幫助火腿先馳得點，渡邉諒補上安打、追加1分。

王柏融第3打席面對145公里外角直球揮空被三振，第7局則在火腿攻下2分後未能延續攻勢，擊出游擊上空小飛球出局，此役以3支1作收，賽後打擊率2成68。

火腿第2局取得2分後，全場不曾被追平，王柏融的安打敲回致勝打點，先發6局僅失1分的上澤直之拿下本季第4勝。