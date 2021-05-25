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5搶1／若挺進東奧是否組隊？中職：尊重5球團決定

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
若中華隊最終仍收下奧運門票，中職是否重新評估組隊前往東京？聯盟對此回應，尊重5球團共同決定。 聯合報系資料照
若中華隊最終仍收下奧運門票，中職是否重新評估組隊前往東京？聯盟對此回應，尊重5球團共同決定。 聯合報系資料照

中職今天宣布放棄組隊，不出征在墨西哥舉辦的東京奧運5搶1最終資格賽，若中華隊最終仍收下奧運門票，中職是否重新評估組隊前往東京？聯盟對此回應，尊重5球團共同決定。

5搶1確定移往墨西哥後，世界棒壘球總會（WBSC）也要求墨西哥必須採泡泡模式，維繫比賽健康、安全進行，聯盟至確定放棄組隊之前，並未收到所謂泡泡模式的方案細節，但考量到目前所有資料都顯示墨西哥疫情嚴峻，因此決定不冒險參賽。

聯盟強調，組隊的首要前提就是疫情與健康安全，因為近期疫情的爆發與延燒，與球團討論後就決議不組隊，沒有想過其他替代方案，任何球員對中職來說都一樣重要；中職也曾徵詢旅美球員助陣的可能性，但得到答覆為在美國本土出賽才有意願參加。

中職情蒐小組原訂28日就要出國，展開情搜作業，目前情蒐計畫仍照規畫進行，等待體育署進一步通知。

目前中華隊參加5搶1的主動權改由棒協掌握，後天將召開選訓會議，討論由棒協組隊可能性。

若「棒協版」的中華隊成軍，且在5搶1爭取到奧運門票，或是5搶1最終未舉辦，中華隊直接憑藉世界排名取得奧運門票，中職是否考慮出征東京？聯盟回應，「組隊參賽與否，聯盟都會尊重五球團代表的共同決定。」

中職 中華隊 棒協

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