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5搶1／洪一中卸中華隊兵符 「尊重聯盟與5球團決定」
中華職棒今天放棄組隊，不派員出征東京奧運5搶1最終資格賽，這也意味洪一中將卸下中華隊兵符，他對此表示尊重聯盟與5球團的決定。
蔡其昌今年初上任中職會長後，就馬上與洪一中聯繫，獲得他同意執掌兵符，領軍出征5搶1，教練團名單也都已經底定，多數出自洪總所屬的富邦悍將隊陣中。
中職現在確定放棄組隊，不出人員出征墨西哥，洪總也卸下5搶1中華隊帥印，他在得知中職不組隊後表示，尊重聯盟和5球團的決定。
洪一中表示，還沒帶隊去打5搶1資格賽，也就是還沒有開始，也就沒有所謂的結束。
中華隊出征5搶1的機率仍未歸零，體育署已轉告中華棒協，討論組隊可能性，若改由業餘、旅外球員組軍，教練團勢必也將有其他人馬，蔡其昌表示，「後續5搶1怎麼進行，我們尊重棒協和體育署的決定。」
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