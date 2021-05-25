5搶1／中華隊參賽機率尚未歸零 棒協將討論組隊可能性

中職聯盟今天正式遞交放棄組隊函文，中華隊出征東京奧運5搶1最終資格賽的機率，尚未歸零，體育署得知後已同步告知中華棒協，詢問由協會籌組球隊的可能性。

中華隊的東京奧運門票爭奪一路一波三折，隨著5搶1移往墨西哥，握有組、訓、賽權責的中職聯盟，連日來與5球團討論，最終決定忍痛放棄組隊，中職會長蔡其昌表示這是痛苦的決定，希望能獲得球迷以及全體國民的諒解。

棒協表示，體育署今天接獲中職函文至署內確定放棄組隊，不參加5搶1賽事，體育署也同步轉知棒協，並詢問由棒協籌組球隊的可能性。

中華隊想要出征5搶1，少了中職球員助陣，但仍有其他方案，就是由業餘及旅美球員組隊，棒協將於後天召開成棒選訓委員，會進行各種評估以及確認可行性。