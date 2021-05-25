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5搶1／中職宣布放棄組隊 蔡其昌：痛苦的決定

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
東京奧運5搶1最終資格賽，中華隊確定放棄了！ 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
東京奧運5搶1最終資格賽，中華隊確定放棄了！ 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

東京奧運5搶1最終資格賽，中華職棒確定放棄組隊了！

中職今天發出聲明稿，宣布基於安全考量，與5隊球團討論後確定不組隊參加在墨西哥舉辦的5搶1，中職聲明稿如下：

中華職棒今正式遞交放棄組隊函文 蔡其昌：盼國人體諒疫情嚴峻，球員健康安全優先

中華職棒大聯盟於上週收到WBSC正式通知最終資格賽地點改到墨西哥之後，近日與五球團研議討論參賽事宜。由於目前國內外疫情嚴峻，聯盟在蔡其昌會長與五球團代表討論後，基於球員健康安全考量，因此決議不組隊參加在墨西哥舉行的WBSC最終資格賽。

蔡其昌會長強調，棒球運動對台灣人民有重要的意義，參與國際賽事為國爭光也是所有運動員的夢想。如今在國內外疫情嚴峻的當下，聯盟必須確保所有從業人員的安全與健康，也避免任何意外給已經十分沈重的醫療體系帶來負擔。

蔡其昌表示，要放棄參賽是一個非常痛苦的決定，希望能獲得球迷以及全體國民的諒解。聯盟特別感謝洪一中總教練率領的教練團這段時間忙於例行賽之餘仍費心投入國家隊事務，以及體育署、台中市府、中華棒協的各項協助。

期望疫情能夠早日出現曙光，中華職棒大聯盟球季賽能夠步上軌道，為球迷們帶來更多的感動，並為台灣社會帶來更多的正面能量。

中華職棒 中職 大聯盟

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