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日職／王柏融扛4棒戰養樂多 三局上敲安有打點攻下第一分
【賽況報導】
●一局上，王柏融在兩出局一在壘上場，遭對方觸身球保送，但後續火腿未得分，兩隊0:0。
●三局上，兩隊0:0，王柏融在一出局二在壘時上場，擊出左外野一壘安打，有一分打點，率先為火腿攻下第一分，後續渡邊諒再有一分打點，火腿結束這半局以2:0領先養樂多。
●五局上，火腿2:0領先，王柏融在兩出局後，遭到三振出局。
●七局上，火腿2:1領先（養樂多五局下追回一分），此半局再攻下兩分，以4:1領先。王柏融在二出局二在壘擊出內野飛球出局。
#fighters#王柏融— (( o k t )) (@_o_k_t_) May 25, 2021
前打者前打席死球後 pic.twitter.com/tPokwVHiOB
#swallows#金久保優斗#fighters#王柏融#死球 pic.twitter.com/ppqnHJCeN2— (( o k t )) (@_o_k_t_) May 25, 2021
王柏融近期都擔任4棒出賽，但近況不算理想，上周的單周打擊率只有1成42，本季打擊率也一路下探，目前僅剩2成64，總計60打席、53打數敲出14安打，吞下18次三振。
火腿與養樂多系列賽第1戰，雙方推出先發投手上澤直之、金久保優斗，年僅21歲的右投金久保優斗，本季出賽6場（5場先發），繳出3勝0敗、防禦率1.69佳績。
吳念庭效力的西武獅隊，今天原訂與廣島隊展開3連戰，但廣島爆發群聚感染，避免疫情擴大，系列賽前兩戰先宣布延賽，預計27日復賽。
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