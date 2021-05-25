日職／王柏融扛4棒戰養樂多 三局上敲安有打點攻下第一分

【賽況報導】

官方攻守數據

●一局上，王柏融在兩出局一在壘上場，遭對方觸身球保送，但後續火腿未得分，兩隊0:0。

●三局上，兩隊0:0，王柏融在一出局二在壘時上場，擊出左外野一壘安打，有一分打點，率先為火腿攻下第一分，後續渡邊諒再有一分打點，火腿結束這半局以2:0領先養樂多。

●五局上，火腿2:0領先，王柏融在兩出局後，遭到三振出局。

●七局上，火腿2:1領先（養樂多五局下追回一分），此半局再攻下兩分，以4:1領先。王柏融在二出局二在壘擊出內野飛球出局。

王柏融近期都擔任4棒出賽，但近況不算理想，上周的單周打擊率只有1成42，本季打擊率也一路下探，目前僅剩2成64，總計60打席、53打數敲出14安打，吞下18次三振。

火腿與養樂多系列賽第1戰，雙方推出先發投手上澤直之、金久保優斗，年僅21歲的右投金久保優斗，本季出賽6場（5場先發），繳出3勝0敗、防禦率1.69佳績。

吳念庭效力的西武獅隊，今天原訂與廣島隊展開3連戰，但廣島爆發群聚感染，避免疫情擴大，系列賽前兩戰先宣布延賽，預計27日復賽。