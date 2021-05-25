聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／賽程面臨空前考驗 尚未考慮單一賽季或延賽不補
中職今年賽程面臨空前考驗，隨著全台疫情三級警戒延長至6月14日，復賽遙遙無期，聯盟目前僅針對可能的復賽日期討論賽程調整，尚未討論到改為單一賽季或取消部分賽事的可能性。
若按照原定賽程，上半季將打到6月13日，接著進入補賽周，結果台灣疫情在5月15日進入雙北三級警戒、19日全台三級警戒，現在又延長至6月14日，中職恐將有1個月的時間打不了。
若按照三級警戒必須關閉休閒娛樂場所的標準，中職到6月14日前都不可能復賽，共計將有43場比賽因疫情延期，對賽程安排將是超大挑戰。
今年賽季究竟打不打得完？該如何調整？聯盟表示，目前尚未討論到取消上、下半季或取消部分賽事，僅先針對可能的復賽時間討論賽程調整，但因不確定何時解除三級警戒，只能預先做準備。
中職曾在1999年（單一賽季）因921大地震而停賽，一開始只是順延3天賽事，但因災害程度太大，後來改為停賽兩周，且期間的22場比賽不另行補賽，直接取消，該年就在各隊出賽數不一的情況下決定排名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言