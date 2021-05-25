中職／賽程面臨空前考驗 尚未考慮單一賽季或延賽不補

中職今年賽程面臨空前考驗，隨著全台疫情三級警戒延長至6月14日，復賽遙遙無期，聯盟目前僅針對可能的復賽日期討論賽程調整，尚未討論到改為單一賽季或取消部分賽事的可能性。

若按照原定賽程，上半季將打到6月13日，接著進入補賽周，結果台灣疫情在5月15日進入雙北三級警戒、19日全台三級警戒，現在又延長至6月14日，中職恐將有1個月的時間打不了。

若按照三級警戒必須關閉休閒娛樂場所的標準，中職到6月14日前都不可能復賽，共計將有43場比賽因疫情延期，對賽程安排將是超大挑戰。

今年賽季究竟打不打得完？該如何調整？聯盟表示，目前尚未討論到取消上、下半季或取消部分賽事，僅先針對可能的復賽時間討論賽程調整，但因不確定何時解除三級警戒，只能預先做準備。

中職曾在1999年（單一賽季）因921大地震而停賽，一開始只是順延3天賽事，但因災害程度太大，後來改為停賽兩周，且期間的22場比賽不另行補賽，直接取消，該年就在各隊出賽數不一的情況下決定排名。