快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／賽程面臨空前考驗 尚未考慮單一賽季或延賽不補

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職復賽遙遙無期，聯盟目前僅針對可能的復賽日期討論賽程調整，尚未討論到改為單一賽季或取消部分賽事的可能性。 聯合報系資料照
中職復賽遙遙無期，聯盟目前僅針對可能的復賽日期討論賽程調整，尚未討論到改為單一賽季或取消部分賽事的可能性。 聯合報系資料照

中職今年賽程面臨空前考驗，隨著全台疫情三級警戒延長至6月14日，復賽遙遙無期，聯盟目前僅針對可能的復賽日期討論賽程調整，尚未討論到改為單一賽季或取消部分賽事的可能性。

若按照原定賽程，上半季將打到6月13日，接著進入補賽周，結果台灣疫情在5月15日進入雙北三級警戒、19日全台三級警戒，現在又延長至6月14日，中職恐將有1個月的時間打不了。

若按照三級警戒必須關閉休閒娛樂場所的標準，中職到6月14日前都不可能復賽，共計將有43場比賽因疫情延期，對賽程安排將是超大挑戰。

今年賽季究竟打不打得完？該如何調整？聯盟表示，目前尚未討論到取消上、下半季或取消部分賽事，僅先針對可能的復賽時間討論賽程調整，但因不確定何時解除三級警戒，只能預先做準備。

中職曾在1999年（單一賽季）因921大地震而停賽，一開始只是順延3天賽事，但因災害程度太大，後來改為停賽兩周，且期間的22場比賽不另行補賽，直接取消，該年就在各隊出賽數不一的情況下決定排名。

中職

延伸閱讀

中職／三級警戒延長至6月14日 聯盟只能繼續延賽

日職／王柏融本季被三振率生涯最差 台日通算300K快了

5搶1／中華隊還搶不搶？中職有方向但還沒結論

中職／王躍霖透露猿隊訓練防疫撇步 不忘關心王柏融

相關新聞

5搶1／棒協評估是否接手組隊 周三給體育署答案

中職放棄組隊參加5搶1資格賽，體育署緊急通知棒協，討論臨時接手組隊參賽事宜，棒協表示，除了球員組成、選手意願外，也將要求...

日職／交流戰王柏融3支1 打回火腿勝利打點

日職今天展開跨聯盟交流戰，王柏融擔任火腿隊第4棒、右外野手，3打數敲出1安打、帶1分打點，他的安打送回火腿的第1分、也是...

5搶1／中華隊參賽機率尚未歸零 棒協將討論組隊可能性

中職聯盟今天正式遞交放棄組隊函文，中華隊出征東京奧運5搶1最終資格賽的機率，尚未歸零，體育署得知後已同步告知中華棒協，詢...

5搶1／洪一中卸中華隊兵符 「尊重聯盟與5球團決定」

中華職棒今天放棄組隊，不派員出征東京奧運5搶1最終資格賽，這也意味洪一中將卸下中華隊兵符，他對此表示尊重聯盟與5球團的決...

日職／王柏融扛4棒戰養樂多 三局上敲安有打點攻下第一分

日職今天展開跨聯盟交流戰，火腿隊出征神宮球場，將與養樂多隊展開3連戰，王柏融在系列賽首戰續扛4棒、右外野手，中央聯盟的養...

5搶1／若挺進東奧是否組隊？中職：尊重5球團決定

中職今天宣布放棄組隊，不出征在墨西哥舉辦的東京奧運5搶1最終資格賽，若中華隊最終仍收下奧運門票，中職是否重新評估組隊前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。