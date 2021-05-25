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中職／三級警戒延長至6月14日 聯盟只能繼續延賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
全國疫情警戒確定延長至6月14日，中職本季賽事面臨空前考驗，接下來賽程勢必繼續延賽，目前無復賽時間表。 聯合報系資料照
全國疫情警戒確定延長至6月14日，中職本季賽事面臨空前考驗，接下來賽程勢必繼續延賽，目前無復賽時間表。 聯合報系資料照

全國疫情警戒確定延長至6月14日，中職本季賽事面臨空前考驗，接下來賽程勢必繼續延賽，目前無復賽時間表，只能等待疫情趨緩後，再與地方政府溝通球場使用。

雙北從15日率先進入三級警戒，再到全台三級，中職賽事已從17日全面停擺至今，原先已一路掛到28日的「延賽」字樣，隨著三級警戒延長至6月14日，也確定必須再延。

聯盟表示，「因應疫情指揮中心今天宣布延長三級警戒，聯盟將會與球團持續討論，同時配合地方政府的政策，隨時注意疫情發展。目前疫情尚未緩解，聯盟也還是以保護球員健康安全為第一優先考量。」

聯盟坦言，依照現況，只要在三級警戒期間、場所不開放，比賽要舉辦就有難度，只能抱持隨時應變，若是疫情有趨緩，才能跟地方政府溝通場地使用。

聯盟表示，目前只能只能延賽，並無復賽時間表。

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