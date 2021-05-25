美洲資格賽／委內瑞拉有MLB防禦率王 尼加拉瓜名單沒傑斯

東京奧運棒球美洲區資格賽，將於台灣時間6月1日點燃戰火，委內瑞拉也公布了58人名單，其中名氣最響亮的就屬曾拿下防禦率王的老將桑契斯(Anibal Sanchez)；而8隊當中世界排名最低的尼加拉瓜，與棒球強權美國、2013年經典賽冠軍多明尼加及波多黎各分在同一組，出線機率微乎其微。

美洲資個賽，委內瑞拉徵招到幫助國民拿下2019年世界大賽冠軍的老將投手桑契斯。 歐新社

委內瑞拉日前提出28人名單，由效力大聯盟15年的右投桑契斯領軍，生涯戰績為112勝113負、防禦率4.05，生涯起初效力馬林魚，表現尚屬平穩，2012年遭交易至老虎後，隔年以2.57奪下防禦率王，不過在老虎後期身手衰退，2018年效力勇士短暫回春，隨後國民以2年1300萬美元將桑契斯納入麾下，並在季後賽成為關鍵角色，幫助國民拿下2019年世界大賽冠軍。

名單上也有奇里諾斯(Robinson Chirinos)、培瑞茲（Carlos Perez）兩位大聯盟經驗豐富的捕手助陣，不過委內瑞拉提出的名單已經超出編制，預計將會削減2人，以符合賽會規定的26人名單。

El roster que presentará Venezuela 🇻🇪 para el preolímpico en Florida.



Buscando el cupo a Tokio 2020. Destacan Danry Vásquez, Álex Palma, Robinson Chirinos, José Rondón, Tomás Telis, Henry Centeno o Aníbal Sánchez @FEVEBEISBOL

Vía @bvenezolano pic.twitter.com/v0WMp27s6h — Guillermo Liñares (@guille94) May 23, 2021

世界排名第15位的尼加拉瓜，26人名單將以國內聯賽為主，納入4名美職體系的球員，另外尼加拉瓜曾徵召現效力於中職富邦悍將的傑斯(J.C. Ramirez)，但隨著台灣疫情升溫造成中職停擺，傑斯也將留在台灣，無緣披上國家隊戰袍。

美洲區資格賽冠軍隊伍，將直取東京奧運門票，至於亞軍、季軍則將參加墨西哥舉辦的5搶1資格賽，不過被分在死亡之組的尼加拉瓜，仍要通過預賽取得分組前2晉級的考驗，而尼加拉瓜首戰將碰上美國，依序在對上波多黎各、多明尼加。