美洲資格賽／委內瑞拉有MLB防禦率王 尼加拉瓜名單沒傑斯

東京奧運棒球美洲區資格賽,將於台灣時間6月1日點燃戰火,委內瑞拉也公布了58人名單,其中名氣最響亮的就屬曾拿下防禦率王的老將桑契斯(Anibal Sanchez);而8隊當中世界排名最低的尼加拉瓜,與棒球強權美國、2013年經典賽冠軍多明尼加及波多黎各分在同一組,出線機率微乎其微。

美洲資個賽,委內瑞拉徵招到幫助國民拿下2019年世界大賽冠軍的老將投手桑契斯。 歐新社

委內瑞拉日前提出28人名單,由效力大聯盟15年的右投桑契斯領軍,生涯戰績為112勝113負、防禦率4.05,生涯起初效力馬林魚,表現尚屬平穩,2012年遭交易至老虎後,隔年以2.57奪下防禦率王,不過在老虎後期身手衰退,2018年效力勇士短暫回春,隨後國民以2年1300萬美元將桑契斯納入麾下,並在季後賽成為關鍵角色,幫助國民拿下2019年世界大賽冠軍。

名單上也有奇里諾斯(Robinson Chirinos)、培瑞茲(Carlos Perez)兩位大聯盟經驗豐富的捕手助陣,不過委內瑞拉提出的名單已經超出編制,預計將會削減2人,以符合賽會規定的26人名單。

世界排名第15位的尼加拉瓜,26人名單將以國內聯賽為主,納入4名美職體系的球員,另外尼加拉瓜曾徵召現效力於中職富邦悍將的傑斯(J.C. Ramirez),但隨著台灣疫情升溫造成中職停擺,傑斯也將留在台灣,無緣披上國家隊戰袍。

7 Days To Go!! 8 Baseball Powerhouses, 1 Olympic Ticket 🇨🇺 🇨🇴 🇳🇮 🇵🇷 🇩🇴 🇨🇦 🇺🇸 🇻🇪



