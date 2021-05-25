日職／王柏融本季被三振率生涯最差 台日通算300K快了

曾是中職最難被三振的打者之一，日職火腿隊「大王」王柏融今年的三振數持續飆高，本季在一軍打了60打席，已經吞下18次三振，被三振率（K%）30%為生涯單季最差成績，成為他在接下來要面臨的課題。

王柏融本季升上一軍以來，打出旅日3年以來最令人驚豔的成績，也被監督栗山英樹賦予4棒重任，但王柏融近期似乎狀況降溫，上周的6場比賽合計21打數，敲出3安打、吞下8K，單周打擊率只有1成42。

日職本周展開交流戰，火腿依序與養樂多、中日龍隊進行3連戰，王柏融能否續扛4棒、打擊手感是否回溫，備受台灣球迷關注。

王柏融本季打擊成績突顯一項隱憂，就是三振率偏高，他在中職的4季（2015到2018年）被三振率依序為18.03%、10.73%、8.51%、11.8%，2017年全季517打席只被三振44次，被三振率在全聯盟只落後陳傑憲（6.98%）、周思齊（8.46%），算是非常不容易被三振的打者。

來到日職後，王柏融前兩季的被三振率暴漲為19.1%、28.4%，本季在打擊屢次建功的情況下，然而被三振的頻率也一直居高不下。

王柏融在中職4年共累積188K，日職3年合計495打席，都比他在中職的任何一個完整球季單季打席數還少，卻已累積110K，一軍職棒生涯已有298K，本周預計將達陣300K。