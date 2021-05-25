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韓職／「英雄的王牌回來了」 韓媒解析布里悍致勝武器

聯合新聞網 / 綜合報導
回到韓職仍繳宰制級身手的布里悍(Jake Brigham)。 聯合報系資料照
回到韓職仍繳宰制級身手的布里悍(Jake Brigham)。 聯合報系資料照

前味全龍洋投布里悍(Jake Brigham)季中回鍋韓職老東家培證英雄，先發登板兩場都能下勝投，共投12.2局飆12次三振，防禦率依然是完美的0，讓韓媒《中央日報》特別撰文讚揚「英雄的王牌回來了」

季初來台加盟味全龍的王牌洋投布里悍，完全宰制整個中職，先發出賽8場拿下4勝1負、防禦率0.60的超優質水準，讓處於戰績中游的老東家培證英雄再度找上布里悍，並以年薪48萬附帶激勵獎金5萬，合計53萬美元的合約重返韓職，布里悍隔離出關後已出賽2場，分別面對韓華鷹及NC恐龍皆拿下勝投且1分未失，防禦率仍是0。

迎接昔日王牌回歸，培證英雄戰績扶搖直上，近10戰豪取9勝、目前更是打出一波7連勝，暫居聯盟第4位，根據《中央日報》報導，培證英雄投手教練宋臣永在受訪時大讚布里悍表現非常穩定，特別是二縫線速球投得非常好，滑球也近似於二縫線軌跡，而布里悍也相當善於解讀對方打者特性及策略，非常清楚當下該如何應對危機。」

報導也指出，布里悍回到韓職仍殺遍無敵手的原因，關鍵就在這顆蛻變的二縫線速球上，在先發面對NC恐龍的101球當中，就有49球為二縫線速球，使用比例達4成85，讓打者擊出許多品質不好的滾地球，也讓滾飛比從去年的1.34增加至1.56。

考慮到布里悍進行2周隔離，在調整不易的情況仍繳出優質表現，培證英雄曾因傷勢疑慮選擇放棄續約，如今布里悍已證明健康狀況非常良好，目前身手是堅不可摧的狀態，文末更是大讚「英雄的王牌回來了」。

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