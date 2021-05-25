聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／避免疫情擴散 廣島、西武前兩戰宣布延賽
日職本周展開跨聯盟交流戰，廣島鯉魚隊近期爆發群聚感染，昨天的一、二軍134名球員、職員PCR核酸檢測皆呈陰性，今天持續篩檢，但在保險起見之下，仍宣布與西武獅隊3連戰的前2戰延賽，27日之戰能否順利進行還需觀望。
廣島本周的3連戰依序出戰西武、羅德隊，效力西武的台將吳念庭昨天也貼出球隊移動前往廣島的照片，留言寫著：「Let's go出發去廣島，期待交流賽。」但現在確定比賽要先緩緩。
廣島從18日起傳出確診案例，接下來在20日、21日、23日的檢查中，陸續新增確診名單，目前已有12名球員、職員染疫，上周與阪神虎隊的比賽也因此喊卡，球團連日來進行全員核酸檢測，24日的檢測呈現134人全員陰性，今天還要繼續採檢。
廣島今、明兩天與西武的比賽先宣布延期，若疫情未持續擴大，27日預計復賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言