日職／避免疫情擴散 廣島、西武前兩戰宣布延賽

日職本周展開跨聯盟交流戰，廣島鯉魚隊近期爆發群聚感染，昨天的一、二軍134名球員、職員PCR核酸檢測皆呈陰性，今天持續篩檢，但在保險起見之下，仍宣布與西武獅隊3連戰的前2戰延賽，27日之戰能否順利進行還需觀望。

廣島本周的3連戰依序出戰西武、羅德隊，效力西武的台將吳念庭昨天也貼出球隊移動前往廣島的照片，留言寫著：「Let's go出發去廣島，期待交流賽。」但現在確定比賽要先緩緩。

廣島從18日起傳出確診案例，接下來在20日、21日、23日的檢查中，陸續新增確診名單，目前已有12名球員、職員染疫，上周與阪神虎隊的比賽也因此喊卡，球團連日來進行全員核酸檢測，24日的檢測呈現134人全員陰性，今天還要繼續採檢。

廣島今、明兩天與西武的比賽先宣布延期，若疫情未持續擴大，27日預計復賽。