日職／控球問題若能改善 宋家豪將有完美生涯年

近日台灣國內疫情緊繃，中職也因三級禁令而停賽，使得球迷的焦點漸漸轉移到國外職棒，其中日職由於比賽時間以及地緣關係，成為球迷這段期間的第一選擇，而效力西武的吳念庭以及火腿的王柏融，近期在打擊上都有不錯的表現，更變成台灣球迷在這段低迷抗疫期間中最大的慰藉，除了吳王兩人之外，樂天的宋家豪及歐力士的張奕兩人在未來的表現也頗令人期待。

宋家豪在15年底以育成球員身份加入樂天，17年球季後期成為正式球員，並在一軍出賽5場，拿到3個中繼點，隔年開始成為樂天主力牛棚，18、19連兩季出賽在40場以上，19年拿到個人生涯最多的27個中繼點，季後獲得肯定，年薪從之前的440萬提升到4500萬日幣；不過去年宋家豪遇到撞牆期，雖然出賽仍然在40場左右，防禦率卻暴升到6.94，季中下二軍調整，但球季最後兩個月的防禦率依然超過10，令人擔心他是否會就這樣一蹶不振。

幸好宋家豪今年一掃陰霾，開季之後至今表現穩定，出賽20場拿到10個中繼點，防禦率僅有0.96，在聯盟出賽20場以上的牛棚投手中排第4，隊上則僅次於守護神松井裕樹；另外他在18又2/3局中投出19次三振，奪三振率9.16及被打擊率1成79，都是近4年成為主力牛棚後的單季最佳，目前的表現可以說是加盟日職以來的生涯年。

宋家豪在去年球季遇到撞牆期，表現讓球迷是非常擔心，還好今年開季後他恢復水準，而且越投越穩定。 聯合報系資料照片

在各項數據幾乎都是生涯最佳的今年，宋家豪仍有需要進步的地方，就是控球問題，他今年投出保送的頻率比以往幾年都來得多，18又2/3局中就投出12次保送，這也是為什麼他的奪三振率創新高，K/BB比卻反而是4年來最低的，而這也反應在WHIP上，今年的1.29以近4季的數據來看，只比表現非常不理想的上季來得好，在洋聯中繼點排行榜前10名中也是第3高，對於一個中繼投手來說，還是要改善這「壘包精算師」的缺點。

不過撇除這項，宋家豪今年如果繼續維持這種不錯的狀況，預計整季能夠出賽50場左右，將創下個人新高，或許因為起用方法而使得中繼點無法一起創新高，但對於樂天的戰力已經是很大的幫助；而如果能在今年投出好成績，不管是續留樂天或是另投他隊，相信年薪也會一同創個人新高。

歐力士的張奕則是另一個球迷接下來要準備關注的台灣球員，他今年季前與前輩増井浩俊競爭球隊中第6號先發的位子，可惜最後還是從二軍出發，本季在二軍出賽9場，7場先發加上2場後援，其中有3場是優質先發，成績是1勝4敗及3.51防禦率，三振及保送的比例也不錯，因此在交流賽時將會拉上一軍，預計27日先發對上DeNA，DeNA今年在投打方面都有很大的問題，目前是央聯墊底球隊，張奕如能投出不錯的內容，將有助於增加他在一軍出賽的機會，另外，由於這場比賽是在央聯的橫濱舉行，並無DH制，屆時張奕的打擊功力也是觀戰的另一個有趣之處。