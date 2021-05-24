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5搶1／中華隊還搶不搶？中職有方向但還沒結論
東京奧運的棒球入場券，中華隊還搶不搶？中職聯盟與各球團密切討論後，目前已有初步方向、但沒有結論，聯盟表示，將在與體育署、棒協進行三方會議討論定案後，再對外正式說明。
東京奧運5搶1最終資格賽原定計畫是6月16日在台灣開打，但隨著新冠肺炎疫情在台升溫，眼看形勢已不可為，台灣放棄主辦5搶1，在世界棒壘球總會（WBSC）開會後確定移往墨西哥，但這也同時增加了中華隊的參賽難度。
中職聯盟此次負責中華隊組、訓、賽，連日來徵詢各球團的出賽意願，聯盟今天線上討論後表示，「經聯盟與各球團密切討論後，已有初步方向，會於近日內做出決議。相關參賽細節，也將在與體育署召開的體育署、聯盟及棒協三方會議後做出最後定案。屆時再向各位說明。」
聯盟表示，三方會議時間尚未敲定，但因為所剩時間不多，預計將在近日舉行。
5搶1雖因台灣疫情考量被迫移地開打，但墨西哥疫情實比台灣更加嚴重，而大名單內的球員尚有許多還未接種疫苗，加上出國返台後須接受14加7天居家檢疫、自主健康管理程序，對球員影響極大。
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