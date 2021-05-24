日職／陽岱鋼受傷球團卻無聲無息 球迷：什麼意思？

目前在日職讀賣巨人隊打拚的台灣好手陽岱鋼，昨天（23日）在臉書發佈了近況，他表示自己早在上個月就受傷，目前已經到了復健尾聲，然而這長達一個月的時間，巨人球團卻無聲無息，就有日本球迷對此提出質疑，表示：「請問這是什麼意思？」

今年開季一直未能登上一軍的陽岱鋼昨晚在臉書發文，表示自己「上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷」不過好消息是已經到了復健尾聲，已經可以加重練習量了，最後還不忘替眼下疫情升溫的台灣加油打氣。

有日本球迷截圖此文，對讀賣巨人球團提出質疑，表示球員受傷，竟然連發個聲明都沒有，到底是發生了什麼事？