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日職／陽岱鋼受傷球團卻無聲無息 球迷：什麼意思？
目前在日職讀賣巨人隊打拚的台灣好手陽岱鋼，昨天（23日）在臉書發佈了近況，他表示自己早在上個月就受傷，目前已經到了復健尾聲，然而這長達一個月的時間，巨人球團卻無聲無息，就有日本球迷對此提出質疑，表示：「請問這是什麼意思？」
今年開季一直未能登上一軍的陽岱鋼昨晚在臉書發文，表示自己「上個月比賽途中受傷，是輕微撕裂傷」不過好消息是已經到了復健尾聲，已經可以加重練習量了，最後還不忘替眼下疫情升溫的台灣加油打氣。
有日本球迷截圖此文，對讀賣巨人球團提出質疑，表示球員受傷，竟然連發個聲明都沒有，到底是發生了什麼事？
@TokyoGiants 陽岱鋼怪我してたのに球団から何も発表無いってどう言う事ですか？ pic.twitter.com/MvFrXnuXaf— ちさ (@ruan_62) May 24, 2021
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