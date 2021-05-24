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日職／多名球員趁防疫期間亂搞 日媒批該打乖乖針
近期全球防疫意識興起，日職球員多次趁亂傳出醜聞，包括羅德外野手清田育宏外遇，與歐力士杉本裕太郎等人，引起當地媒體《日刊現代》痛批：「比起注射疫苗，你們更應該注射精力衰竭劑！」
昨天（23日）羅德海洋隊清田育宏又被抓包外遇，這是他球員生涯中第三次了，球團這次也總算狠下心開除，而歐力士杉本裕太郎等三名球員則是在緊急事態期間，邀請三位女子進飯店房間違反防疫規定，也遭球團嚴厲警告。
一名匿名的退休老將重批現在的球員毫無自制能力，「每個人都知道現在疫情有多嚴峻，竟然還敢找女人，很明顯某些球員已經沒有自制能力了。」「從去年三月起這些球員行動就受到限制，壓力也慢慢起來了，我看除了這些人，未來還會有其他球員醜聞傳出。」
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