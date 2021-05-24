日職／多名球員趁防疫期間亂搞 日媒批該打乖乖針

目前在日職讀賣巨人隊打拚的台灣好手陽岱鋼，昨天（23日）在臉書發佈了近況，他表示自己早在上個月就受傷，目前已經到了復健尾聲，然而這長達一個月的時間，巨人球團卻無聲無息，就有日本球迷對此提出質疑，表示：

2021-05-24 16:36